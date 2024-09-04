росія може повільно поглинути Україну через поступовий наступ: аналітики про наміри путіна

Незважаючи на українську операцію в Курській області диктатор владімір путін переконаний, що росія здатна повільно поглинути Україну шляхом поступового наступу. Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

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На думку фахівців ISW, хоча українське вторгнення в Курську область і вплинуло на російську армію на оперативному рівні, це, ймовірно, не змінило стратегічного мислення путіна.

«ISW оцінює, що путін вірить у здатність росії повільно та невпинно поглинати Україну через поступовий наступ і військові досягнення», — йдеться у звіті Інституту.

Крім того, путін вважає, що росія може досягти своїх цілей шляхом війни на виснаження проти українських сил. Через таку впевненість у своїй армії, кремлівський диктатор не готовий до мирних переговорів на інших умовах, окрім капітуляції України.

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Експерти також зазначають, що росія, швидше за все, продовжить свою геноцидну війну проти України, якщо не зіткнеться зі значними невдачами на полі бою та потужною підтримкою України з боку Заходу.

«Малоймовірно, що будь-який російський лідер після путіна буде більш схильним до мирних переговорів та справедливого вирішення конфлікту. кремль роками заперечував існування української нації та делегітимізував український суверенітет, і ця політика мала значний і, ймовірно, довготривалий вплив на російське суспільство та еліту», — зазначили в ISW.

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Втім, аналітики додали, що українське вторгнення в Курську область довело, що війна не зайшла в глухий кут на невизначений термін. Це також показало, що Україна, росія та Захід зберігають здатність ухвалювати рішення, які суттєво впливають на поточні реалії на полі бою та майбутній кінцевий результат війни.

Раніше повідомляли про те, що рейд ЗСУ в Курську область мав шокуючий вплив на росіян, які почали різко змінювати своє ставлення до путіна.

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