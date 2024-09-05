Превентативний удар: Зеленський розповів, як готувалася операція в Курській області

Операція України у Курській області була превентивним ударом. Українське командування застосувало план «А».

Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю NBC News.

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За словами президента, Україна знала, що росіяни можуть прорвати кордон у Сумській області, навпроти Курської області. Якби це сталося, Україні б довелося довго зупиняти ворога.

«А потім, щоб витиснути їх, треба мати перевагу в людях та зброї. Не факт що в нас вона буде. Тому ми зробили такий превентивний удар, який розробили як операцію», — сказав глава держави.

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Зеленський заявив, що було кілька варіантів розвитку подій — позитивний та складніший, при якому потрібно виконати мінімум.

«Курська операція пішла більш успішно. І тому ми застосували план А», — зазначив він.

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Президент додав, що все, що зараз відбувається у Курській області, — це не імпровізація, а чітка операція. Глава держави наголосив, що прорив у Курській області — це лише частина операції.

«І я скажу вам відверто — це частина операції. Є різні дії, які ми передбачали і які вважаємо, що нам потрібно зробити, щоб послабити тиск Росії на сході нашої держави. На Харківщині, а також на півдні. На півдні це ми говоримо і про Запоріжжя, і Херсонський напрям, а також Донбас. Донбас, Покровськ, Торецьк, де нам дуже складно. Тому частиною операції, на нашу думку правильних кроків, — це була Курщина. Це і відбулося», — сказав Зеленський.

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На думку президента, перспективи утримання Україною території у Курській області залежать від постачання зброї, які вже погоджено.

«Якщо воно (озброєння, — ред.) буде в Україні, ми будемо тримати. Але ми не будемо тримати це вічність. Ми будемо стільки, скільки нам потрібно для всього цього плану», — заявив він.

Також очільник держави розповів про план перемоги України, і яке місце в ньому займає операція на Курщині.

«Я хотів показати план перемоги президенту Байдену (Джо Байден, голова Білого дому, — ред.). Але я хотів ого показати після того, як у нас буде успіх в Курській області. І тому я до цього це не робив. І тому я йому обов'язково це покажу. Наше розуміння як все повинно бути, як Україна може перемогти», — заявив президент.

За словами президента, план побудований згідно з тим, що він може бути реалізований завдяки партнерам України, а не завдяки бажанню чи небажанню росії. Він зауважив, що ця «особливість» була важливо для нього, аби ніхто потім не перепитував про те, чи «піде на це Кремль».

«Від них (росіян — ред.) не залежить цей план. І в цьому є вибір наших партнерів. Чи вони погоджуються, щоб Україна перемогла, чи вони не готові до нашої перемоги, а готові тільки до стримування путіна. І я хочу для нашого народу знайти цю відповідь також. Вона дуже важлива для цих людей», — зауважив Зеленський.

Також президент додав, що, на його думку, план перемоги є суб'єктивним й не залежить виключно від України. У зв'язку з цим він не може бути упевненим в тому, що Києву вдасться його реалізувати.

«Але мені здалося, що цей план правильний. І перша його частина була саме відповідна операція, частину якої ви і побачили на території Курської області», — пояснив він.

4+1

Зеленський пояснив, що український план перемоги це «4+1». Тобто чотири пункти, це те, що необхідно, а один — це після війни.

«Тобто базовий план — це чотири пункти. Я не буду всіх деталей розповідати. Я буду говорити про всі деталі з президентом Байденом», — додав він.

Зазначимо, що з 6 серпня тривають бойові дії у Курській області РФ. Українські війська прорвали кордон та взяли під контроль тисячі квадратних кілометрів. Йдеться про понад сотню населених пунктів, зокрема і місто Суджа. Там знаходиться декілька важливих об'єктів, включаючи газову станцію, через яку йде транзит газу в Європу. У прикордонних районах Курської області Україна створила військову комендатуру.

Нагадаємо, що за даними українських військових, ЗСУ зайняли 100 населених пунктів в Курській області рф і взяли в полон 594 російських військових.

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