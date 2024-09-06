Розклад виступів українських атлетів на Паралімпіаді-2024 6 вересня, медальний залік Ігор

У п’ятницю, 6 вересня, на Паралімпійських іграх-2024 в Парижі, де напередодні штовхальниця ядра Марія Помазан та дзюдоїстка Наталія Ніколайчик принесли Україні золоті нагороди, відбудеться дев’ятий змагальний день (загалом розіграють 57 чемпіонських нагород).

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Участь у змаганнях візьмуть 30 вітчизняних пара спортсменів у плаванні, фехтуванні, велоспорті, веслуванні на байдарках і каное, настільному тенісі та легкій атлетиці.

Нагадаємо, що в Україні змагання Паралімпійських ігор-2024 транслюють у прямому ефірі регіональні канали «Суспільного», телеканал «Суспільне Спорт» та сайт «Суспільне Спорт».

Розклад виступів українців на Паралімпіаді-2024 6 вересня

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10:00. Фехтування. Артем Манько, одиночний турнір, шпага, категорія А, 1/16 фіналу.

10:30. Велоспорт. Єгор Дементьєв, шосейна гонка, клас С4−5, фінал.

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10:40. Фехтування. Антон Дацко, одиночний турнір, шпага, категорія В, 1/8 фіналу.

10:40. Фехтування. Олег Науменко, одиночний турнір, шпага, категорія В, 1/8 фіналу.

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10:45. Плавання. Ярослав Семененко, 50 метрів, батерфляй, клас S5, кваліфікація.

11:01. Плавання. Ігор Німченко, 100 метрів, спина, клас S10, кваліфікація.

11:08. Легка атлетика. Оксана Ботурчук (з Микитою Барабановим), біг на 200 метрів, клас T12, кваліфікація.

11:10. Веслування на байдарках і каное. Микола Синюк, байдарка-одиночка, 200 метрів, клас KL2, кваліфікація.

11:10. Фехтування. Олена Федота-Ісаєва, одиночний турнір, шпага, категорія В, 1/8 фіналу.

11:30. Веслування на байдарках і каное. Наталія Лагутенко, каное-одиночка, 200 метрів, клас VL3, кваліфікація.

11:34. Плавання. Василь Крайник, 100 метрів, спина, клас S14, кваліфікація.

11:40. Фехтування. Андрій Демчук (на фото), одиночний турнір, шпага, категорія А, 1/8 фіналу.

11:54. Плавання. Сергій Паламарчук, Денис Остапченко, 50 метрів, вільний стиль, клас S3, кваліфікація.

12:00. Настільний теніс. Максим Ніколенко, одиночний турнір, клас MS8, півфінал.

12:00. Настільний теніс. Віктор Дідух, одиночний турнір, клас MS8, півфінал.

12:08. Легка атлетика. Людмила Даниліна, біг на 1500 метрів, клас T20, фінал.

12:10. Фехтування. Євгенія Бреус, одиночний турнір, шпага, категорія А, 1/8 фіналу.

12:19. Плавання. Михайло Сербін, Данило Чуфаров, 100 метрів, батерфляй, клас S11, кваліфікація.

12:25. Веслування на байдарках і каное. Марина Мажула, байдарка-одиночка, 200 метрів, клас KL1, кваліфікація.

12:45. Веслування на байдарках і каное. Андрій Кривчун, каное-одиночка, 200 метрів, клас VL2, кваліфікація.

12:58. Легка атлетика. Микола Жабняк, метання диска, клас F37, фінал.

13:00. Настільний теніс. Ірина Шинкарьова, одиночний турнір, клас WS9, ¼ фіналу.

13:05. Веслування на байдарках і каное. Владислав Єпіфанов, каное-одиночка, 200 метрів, клас VL3, кваліфікація.

18:52. Плавання. Чоловіки, 50 метрів, батерфляй, клас S5, фінал.

19:05. Плавання. Чоловіки, 100 метрів, спина, клас S10, фінал.

20:04. Плавання. Чоловіки, 100 метрів, спина, клас S14, фінал.

20:33. Плавання. Чоловіки, 50 метрів, вільний стиль, клас S3, фінал.

20:40. Фехтування. Чоловіки, одиночний турнір, шпага, категорія В, фінал.

20:42. Легка атлетика. Жінки, біг на 200 метрів, клас T12, півфінал.

21:09. Легка атлетика. Ярослав Окапінський, Микола Райський, біг на 200 метрів, клас Т37, кваліфікація.

21:10. Плавання. Чоловіки, 100 метрів, батерфляй, клас S11, фінал.

21:15. Фехтування. Жінки, одиночний турнір, шпага, категорія В, фінал.

21:37. Легка атлетика. Олександр Литвиненко, Віктор Павлик, біг на 100 метрів, клас T36, кваліфікація.

21:50. Фехтування. Чоловіки, одиночний турнір, шпага, категорія А, фінал.

22:25. Фехтування. Жінки, одиночний турнір, шпага, категорія А, фінал.

Після восьми днів боротьби за нагороди Паралімпійських ігор, які продовжаться до 8 вересня, медалі здобули спортсмени з 80 країн. Медальний залік (за кількістю «золота») впевнено очолює Китай — 166 нагород (74 золотих, 55 срібних, 37 бронзових), за яким розташувалися Велика Британія — 84 (36−29−19), США — 77 (27−33−17), Нідерланди — 36 (21−10−5), Франція — 61 (17−22−22) та Італія — 54 (16−11−27). Україна з 61 нагородою (15−20−26) посідає 7-у позицію (за загальною кількістю нагород «жовто-сині» ділять 5-е місце з французами).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українська легкоатлетка Оксана Зубковська стала п’ятиразовою чемпіонкою Паралімпійських ігор.

Фото Facebook



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