Глушать сигнал, щоб людина не могла нікуди зателефонувати: нардеп зробив скандальну заяву про роботу ТЦК

Співробітники ТЦК та СП періодично опиняються у центрі скандалів, пов'язаних з мобілізаційними питаннями, як це було, наприклад, в Одесі, де конфлік виник з медиками. А нардеп Сергій Євтушок заявив, що має інформацію про використання військкомами засобів РЕБ, аби війсковозобов'язаний, якого зупинили, не мав змогу зв'язатися із рідними.

ВІДЕО ДНЯ

«Є багато звернень про те, що десь зупиняют, вмикають засоби РЕБ, щоб людина не змогла подзвонити. Затянують в бусік та везуть в ТЦК і через дві-три години людина проходить ВЛК, а вже вранці — на полігоні», — заявив нардеп в ефірі «Новини Live» та додав, що це, ймовірно, робиться для того, аби військовозобов'язаний не зміг повідомити про неправомірні дії родичам чи адвокату.

Нагадаємо, що в Генштабі ЗСУ заявили про наміри проводити мобілізацію без участі територіальних центрів комплектування — відповідна ініциатива була опрацьована. А в Міноборони заявляли, що співробітники ТЦК та СП не мають права затримувати людей за адміністративні порушння (у тому числі й порушення мобілізаційних правил) — це повноваження поліції.

РЕКЛАМА

Фото Pixabay

РЕКЛАМА

150

Читайте нас у Facebook