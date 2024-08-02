Не можуть навіть торкатися людини: в Міноборони уточнили, чи мають право працівники ТЦК затримувати чоловіків

У Міністерстві оборони уточнили інформацію про повноваження представників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП).

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У відповіді на інформаційний запит ТСН.ua в оперативному командуванні «Захід» зазначили, що затримання порушників адміністративного законодавства не є компетенцію працівників ТЦК.

«Варто підкреслити, що представники ТЦК та СП не здійснюють затримання громадян України у зв’язку з виявленими адміністративними правопорушеннями, які діють у відношенні громадян України віком від 18 до 60 років та підпадають під мобілізацію. Зазначені заходи (затримання та доставка таких громадян до ТЦК та СП) здійснюються виключно представниками органів та підрозділів, що входять до поліції та керуються пунктом 5 статті 24 Закону України «Про національну поліцію», — відповів т.в.о. командувача військ оперативного командування «Захід» полковник Олександр Селецький.

Крім цього, у відповіді на запит полковник Селецький зазначає: «Разом з тим, нагадаємо, що у відповідності до пункту 4 статті 20 Закону України від 12 травня 2015 року № 389-VIII „Про правовий режим воєнного стану“ у період дії воєнного стану громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ разом з документом, що посвідчує особу, та пред’являти їх за вимогою уповноваженого представника районного (міського) Територіального центру комплектування та соціальної підтримки або поліцейського, а також представника Державної прикордонної служби України у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України».

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Які є права у обох сторін

Адвокатка Катерина Аніщенко, яка спеціалізується зокрема і в питаннях мобілізації, так трактує уточнення оборонного відомства щодо того, що ТЦКівці не здійснюють затримань.

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«Міністерство оборони відповіло так, як передбачено законодавством. Затримання особи може здійснювати виключно поліція (та інші уповноважені правоохоронні органи — Ред.). Якщо відбувається затримання, то повинен бути протокол. В ньому повинні бути зазначені підстави. Для з’ясування обставин людину повинні доставляти не до ТЦК, а до відділку поліції. І, наголошую, під час затримання близьких та родичів затриманого повинні повідомляти про цю подію», — каже Катерина Аніщенко.

Та наводить приклад, коли правоохоронці відповіли, що «вони не затримували особу, а супроводжували».

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«Громадяни в силу свого правового нігілізму роблять для себе ведмежу послугу, дозволяючи супроводжувати себе», — каже Катерина Аніщенко.

Та додає: «По закону працівники ТЦК не мають права ні обмежувати пересування, ні торкатись людини. Однозначно».

Резюмуючи, Катерина Аніщенко каже — громадяни повинні знати свої права і не боятись перед тим, як давати свій паспорт людині у військовій формі, попрохати у неї документи.

«Наголошую, що станом на сьогоднішній день були внесені зміни до закону. Кожен працівник ТЦК під час вручення повістки або намагання вручення повістки повинен включити боді-камеру. Я своїм клієнтам так і кажу, що після того, як він подивиться документи людини у військовій формі і остання включить боді-камеру — лише після цього можно спілкуватись. Але ніхто не має права застосовувати насилля. Навіть якщо громадянин військовозобов’язаного віку від 18 до 60 років перебуває у розшуку. Практика свідчить, що ті, хто вимагає увімкнути камеру або викликає поліцію, у якої є боді-камери — з такими людьми діалог відбувається зовсім інакше. Це завжди працює», — говорить правник.

Нагадаємо, що зараз через чисельні скандали та порушення при проведенні мобілізації, чоловіків, які хочуть служити у лавах Збройних сил, призиватимуть без участі територіальних центрів комплектування (ТЦК).



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