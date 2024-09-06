Дуров вперше вийшов на зв'язок після затримання та пояснив, що відбувається

Засновник Telegram Павло Дуров, затриманий у Франції наприкінці серпня, вперше після суду зробив заяву.

Пост Дуров опублікував у своєму Telegram-каналі пізно ввечері у четвер. На ранок його вже переглянули понад 3 млн користувачів.

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Бізнесмен вважає, що якщо країна незадоволена інтернет-сервісом, вона повинна подавати до суду на компанію, а не переслідувати її керівника.

Він заявив, що Telegram завжди боровся зі зловживаннями і пообіцяв робити це і надалі.

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За словами Дурова, Telegram має офіційного представника в Євросоюзі, який «приймає і відповідає на запити від ЄС».

Крім того, влада Франції могла зв'язатися з ним «різними способами», тому що він часто відвідував французьке консульство в Дубаї, маючи паспорт громадянина Франції.

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Щобільше, як стверджує Дуров, до нього надходило якесь прохання від французької влади, відповідаючи на яке він допоміг організувати канал зв'язку з месенджером «для взаємодії у боротьбі з терористичною загрозою». Він не уточнив, коли це сталося.

«Застосування законів ери до появи смартфонів для звинувачення CEO компанії у злочинах, скоєних третіми особами, є неправильним підходом. Жоден інноватор не створюватиме нових інструментів, якщо знатиме, що він нестиме особисту відповідальність за можливе зловживання цими інструментами» , — заявив Дуров.

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За його твердженням, команда Telegram взаємодіє з регуляторами, щоб знайти «правильний баланс» між приватністю та безпекою.

За його словами, коли росія вимагала від Telegram «ключі шифрування», щоб стежити за користувачами, «ми відмовилися — і Telegram почали блокувати в росії». Разом з тим Дуров не згадав при цьому, що пізніше розкомнагляд розблокував месенджер, а зараз Telegram активно використовується як владою, так і прихильниками війни проти України.

Бізнесмен не погоджується з уявленням про Telegram як про «анархічний рай». За його твердженням, його команда видаляє «мільйони шкідливих постів та каналів щодня».

Водночас Дуров пообіцяв посилити боротьбу зі зловживаннями, адже швидке зростання аудиторії Telegram призвело до того, що «зловживання платформою стало простіше для зловмисників». Наприкінці своєї заяви Дуров подякував користувачам за «кохання та меми».

Нагадаємо, засновника та гендиректора Telegram Павла Дурова затримали ввечері 24 серпня у паризькому аеропорту Ле-Бурже. 28 серпня французький суддя розпочав офіційне розслідування щодо Дурова.

Бізнесмену пред'явлено звинувачення по шести пунктах, у тому числі у співучасті у діяльності організованої групи, управлінні онлайн-платформою для здійснення незаконних транзакцій, відмові у наданні на запит уповноважених органів інформації, а також у відмиванні грошей. Дурова відпустили під заставу. Йому заборонено залишати Францію.

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