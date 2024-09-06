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Суд звільнив з-під варти винуватця гучної «п'яної» ДТП у Броварах

17:04 6 вересня 2024
Майбоженко

Колишнього очільника Броварської РВА, який п"яним влетів у натовп, звільнили з-під варти у залі суду.

Під час судового засідання 4 вересня підозрюваний екскерівник Броварської РВА Володимир Майбоженко свою провину у скоєному визнав, повідомляє «Трибуна Бровари».

Він також зазначив, що компенсував кошти на лікування двом з чотирьох постраждалих.

Разом з тим, за інформацією ресурсу, сторона потерпілих мами та доньки зазначають, що протягом 5 місяців жодних коштів відшкодовано не було, а з боку обвинуваченого лунали лише обіцянки.

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За їхніми словами, все лікування і реабілітацію вони сплачували самі.

Володимир Майбоженко апелював тим, що нині він безробітний пенсіонер, тож отримує лише пенсію. Майбоженко просив звільнити його з-під варти для повного відшкодування коштів на лікування та реабілітацію потерпілих.

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Нагадаємо, 26 квітня у стані сп’яніння Майбоженко влетів на авто в натовп людей. Тоді четверо людей отримали тяжкі травми. У крові ексголови РВА алкотестер показав 2,31 проміле алкоголю.

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