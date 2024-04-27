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Події

Адвокат просив домашній арешт: суд обрав запобіжний захід винуватцю трагедії у Броварах (відео)

15:46 27 квітня 2024
Володимир Майбоженко

Суд обрав запобіжний захід голові Броварської РВА Володимиру Майбоженку, який скоїв ДТП з чотирма постраждалими. Його триматимуть під вартою до 24 червня без альтернативи внесення застави, повідомляє Суспільне Новини.

Водночас адвокат просив для Майбоженка цілодобовий домашній арешт. Сам Майбоженко визнає свою провину, він також готовий допомагати потерпілим.

Як писали «ФАКТИ», цього року ДБР завершило розслідування відносно народного депутата України, який вчинив смертельну ДТП на Житомирщині. Минулого року парламентар від «Батьківщини» Андрій Ніколаєнко на трасі Київ — Чоп у селі Березівка Житомирського району збив 18-річну дівчину, яка перебігала дорогу. Від отриманих травм вона померла на місці.

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