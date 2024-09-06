«Укренерго» вирішило порадувати українців: що буде з відключенням світла у суботу, 7 вересня

Екстренні відключення світла та графіки стабілізаційних відключень повернулися в черговий раз в Україну після масованого ракетного удару росіян по об'єктам критичної інфраструктури 26 серпня. Тоді ж від мережі було відключено кілька енергоблоків.

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Наразі графіки діють щоденно, правда, з різною інтенсивністі. А у суботу, 7 вересня, обмеження світла не заплановані. Про це повідомляє ДТЕК з посиланням на «Укренерго».

У разі зміни ситуації в компанії обіцяють оперативно інформувати користувачів.

Нагадаємо, що директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, прогнозуючи стан справ у зимовий період, зазначав, що якщо температура впаде до −10…−15 градусів, то відключення можуть тривати загалом до 12−14 годин на добу. А якщо буде тепло, то 4 години.

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Фото Pixabay

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