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Україна

Україна відключала чотири енергоблоки на АЕС через ракетний удар росії

16:21 29 серпня 2024
Рівненська АЕС

Після масованої ракетно-дронової атаки росіян 26 серпня, коли противник атакував об'єкти критичної інфраструктури, в Україні від мережі було відключено 1, 3 та 4 енергоблоки Рівненської АЕС, а потужність енергоблоків Южно-Української АЕС була знижена.

У листі постійного представництва України при міжнародних організаціях у Відні, направленому в МАГАТЕ, наголошується, що через коливання в національній енергосистемі, спричинені атакою, також відключався від мережі 3 енергоблоки Южно-Української АЕС.

«рф продовжує навмисно націлюватися на енергетичну інфраструктуру України, маючи намір порушити роботу атомних електростанцій країни, які забезпечують більшу частину електроенергії України. Російські атаки становлять значний ризик для стабільної роботи ядерних об'єктів в Україні та безпеки мільйонів людей», — йдеться у листі.

Після російської атаки в Україні повернулися не лише до стабілізаційних графіків відключення електроенергії, а й до аварійних.

Ексклюзивний матеріал «З кожним днем окупації збільшуються ризики аварії на ЗАЕС», — експертка Ольга Кошарна читайте на сайті «ФАКТІВ».

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Фото з Вікіпедії

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