Україна надзвичайно багата талантами. Попри війну, вітчизняне мистецтво процвітає й захоплює весь світ . Роботи художниці та майстрині Оксани Гольської — яскравий приклад цього. Прикраси, які вона створює, — це справжні витвори мистецтва. Кожне кольє має сюжет. У основі сюжетів — оповідь про неймовірну красу України. Кожна деталь у декорі прикраси вражає. У інтерв’ю «ФАКТАМ» українська художниця та дизайнерка прикрас Оксана Гольська розповіла про те, як створює незвичайні кольє та брошки з колажами та що її зазвичай надихає. Читаючи інтерв’ю з майстринею, придивіться до фото її робіт. Ними можна милуватися нескінченно.

«Обожнюю останній етап роботи, коли кольє майже готове і залишається тільки розставити акценти й пришити стрічки»

— Я родом з міста Краматорськ, там закінчила на відмінно художню школу, вища ж освіта у мене економічна, — розповідає Оксана Гольська. — Через війну змушена була виїхати за кордон, можливо, тому образ домівки став лейтмотивом у багатьох моїх роботах. Мені дуже подобається творчість художниці Марії Примаченко та майстрині декоративного живопису Ганни Собачко-Шостак. Дуже люблю вишивати та працювати з різними матеріалами, поєднуючи їх у своїх роботах. Мої кольє з колажами мають поціновувачів у різних куточках світу — зокрема, у країнах Європи та Америці. Зараз я знаходжусь у польському місті Познань — і тут теж є шанувальники моєї творчості.

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— Ваші кольє неймовірні!

— Дякую. Малюю я з дитинства. Це те, що мені подобається все моє життя. Створюючи прикраси, поєдную різні мистецькі техніки та матеріали. Наприклад, в одній роботі можуть бути використані фетр, оксамит, атлас, вишивка бісером, самоцвіти, кристали…

— Як народжуються ідеї?

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— По-різному. Іноді довго виношую якийсь образ. А часом ідея приходить несподівано. Трапляється й таке, що починаю втілювати її, а думка «скаче» в іншому напрямку, до іншого нового образу.

— Що найскладніше у вашій роботі?

— На це запитання мені важко дати відповідь. Можу лише сказати, що обожнюю останній етап роботи, коли кольє майже готове і залишається тільки розставити акценти й пришити стрічки.

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«Млин — символ змін: весна приходить на зміну зимі»

— Яка робота ваша улюблена?

— Кольє «Прикраси Маланки». У соцмережах воно отримало близько 1700 лайків. Скільки теплих відгуків було! Це кольє називали шедевром, писали, що у пам’яті спливають яскраві моменти відомої повісті Миколи Гоголя «Вечори на хуторі біля Диканьки». У основі кольє — фетр та оксамит, всередині — підложка. У колажі використані ручна вишивка муліне та бісером, декор самоцвітами, паєтками, намистинами, стразами. Мені дуже хотілося відобразити настрій та емоції святкування Щедрого вечора в українських родинах.

Кольє «Прикраси Маланки» отримало у соцмережах близько 1700 лайків

— Це справді казкова атмосфера.

— А от нова робота, весняна, у ніжно-коралових кольорах. Тут зображена квітуча українська земля с домівками, що утопають в вишневих садах, від аромату та краси яких шаленіють бджоли й разом з пелюстками кружляють у весняному повітрі.

Дуже гарне весняне кольє, створене Оксаною Гольською

— А яка історія вашого кольє з млином (на фото у заголовку)?

— Наближався День закоханих, надворі стало тепліше, тому в синіх, студених відтінках лютого з'явилися весняні смарагдові, ніжно-зелені відтінки весни. Млин — символ змін: весна приходить на зміну зимі. Працюючи над прикрасою, я згадувала дитинство, розповідь бабусі, як вони з дідусем їхали до млина. У селі, де вони жили, збереглася глинобитна хатка. Батько обклав її цеглою, проте всередині все залишилось, як і було. Раніше я туди приїжджала, робила побілку. Дуже скучаю за тією хаткою. Можливо, тому хатки часто з'являються в моїх роботах. Розповідаю вам, а на очах сльози. Розворушили серце …

— А яка історія ваших брошок?

— Одна з них, наприклад, створена за мотивами робіт Пабло Пікассо та Марії Примаченко. На мою думку, їхня творчість близька за колористикою та емоційністю. До речі, Пікассо був у захопленні від творчості української художниці. А брошка у формі серця з чорнобривцем та незабудкою з’явилась під враженням від творчості Ганни Собачко-Шостак.

Брошка з чорнобривцем та незабудкою створює особливий настрій

«Відвідуючи нове місто, завжди іду до музею»

— Як довго працюєте над створенням прикраси?

— Від тижня до місяця. Щоразу все відбувається по-різному.

— Чи траплялись у вашій творчості дива? Можливо, ваші прикраси вплинули на чиюсь долю?

— Складно сказати, чи можуть мої роботи змінити життя людини, проте те, що вони додають радості та позитиву, знаю з відгуків поціновувачів моєї творчості.

Оксана Гольська: «Мої роботи додають людям радості та позитиву – і для мене це дуже важливо»

— Що вас зазвичай надихає на створення прикрас?

— Головне джерело натхнення — це наша рідна природа. Дуже люблю бувати у лісі, на озері. Також, як вже відзначала, мене надихають українські вишивки та творчість українських мисткинь — Марії Приймаченко та Ганни Собачко-Шостак. А ще мені дуже подобаються роботи Пабло Пікассо, Сальвадора Далі, Ван Гога… Захоплююсь і сучасним мистецтвом. Відвідуючи нове місто, завжди іду до музею. Дуже люблю подорожувати, це дає ні з чим не зрівняний драйв та нові відчуття й ідеї. Мені пощастило побувати в Іспанії, Франції, Німеччині, Єгипті, Туреччині, Об’єднаних Арабських Еміратах… Кожна країна цікава по-своєму, всюди є свої «родзинки». Подорожі та мистецтво — те, що люблю надзвичайно.

— Яке ваше творче кредо?

— Коли надсилаю роботи адресатам, пишу: «Бажаю вам позитивних емоцій та відчуттів, нехай моя робота стане для вас талісманом!»

— З чим радите носити такі кольє з колажами?

— Наприклад, з вишиванкою. Оскільки колаж насичений різними елементами та фактурами, раджу носити такі прикраси з одягом лаконічного крою. Стильно доповнить таке кольє і лук з футболкою та джинсами. При цьому важливі гарний смак та почуття міри. Це як страва: якщо пересолити, буде несмачно. Років десять тому у мене було кольє такої форми. Воно пасувало до багатьох моїх луків, і я отримувала чимало компліментів. Кольє — дуже елегантна прикраса, яка пасує і до повсякденного, і до святкового вбрання.

— Як порадите зберігати такі прикраси?

— Рекомендую тримати їх в тканинному мішечку, щоб не пошкодити філігранну роботу та дрібні деталі.

— Оксано, а яка прикраса вашої мрії?

— Ідей багато, та на їх втілення не вистачає часу. Хочеться створити щось надзвичайне. Головне, щоб жінка, яка обере мою прикрасу, відчувала себе особливо гарною та привабливою.

Раніше в інтерв’ю «ФАКТАМ» майстриня Юлія Котова, творчість якої відома не тільки в Україні, а й у інших країнах світу, розповіла про свої нові роботи на самоцвітах.

Фото з альбому Оксани Гольської

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