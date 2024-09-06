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І соціальна допомога, і пенсія: хто з українців має право на дві виплати одночасно

19:17 6 вересня 2024
Гривні

В Пенсійному фонді України, де раніше назвали мінімальні пенсійні виплати для різних категорій пенсіонерів, розповіли, хто може одночасно отримати і певний вид пенсії, і соціальну допомогу.

«Особа з інвалідністю з дитинства, яка отримує державну соціальну допомогу в органах соціального захисту населення, може одночасно отримувати пенсію у зв’язку з втратою годувальника за наявності такого права», — зазначили в ПФУ.

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Зазначається, що пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім'ї померлого годувальника, зокрема особам з інвалідністю з дитинства, які були на його утриманні, за наявності у годувальника на день смерті страхового стажу від 1 до 15 років (тривалість страхового стажу, що дає право на пенсію членам сім’ї, залежить від віку, в якому помер годувальник) або незалежно від тривалості страхового стажу годувальника у випадках, визначених частиною 1 статті 36 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

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Раніше в ПФУ назвали розмір середньої зарплати за другий квартал, яка враховується при обчисленні пенсійних виплат.

Фото Pixabay

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