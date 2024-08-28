Впливає на розмір виплат: в ПФУ затвердили важливий показник

Вчора, 27 серпня, стали відомі дані про середню заробітну плату за II квартал 2024 року, яка враховується під час розрахунку пенсії українців.

Їх оприлюднив Пенсійний фонд України.

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Як відомо, для розрахунку розміру пенсії в Україні використовується наступна формула:

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Пенсія = середня зарплата за три роки x (зарплата пенсіонера/середню зарплату) x стаж у роках x1%.

Саме новий показник і буде використовуватись для розрахунку пенсійних виплат українців.

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За даними ПФУ, у квітні 2024 року середня заробітна плата, з якої сплачено страхові внески, становила 16 847,98 гривні.

У травні показник зріс майже на 331 гривню — до 17 178,87 гривні, а в червні ще більше — на 1627,76 гривні (до 18 806,63 гривні).

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Таким чином, з початку року цей показник зріс на 3832,07 гривень (у січні 2024 року він становив 14 974,56 гривень).

Також нагадаємо, що вийти на пенсію у 2024 році і чоловіки, і жінки можуть у 60 років (за наявності не менше 31 року страхового стажу), у 63 роки (за наявності не менше 21 року страхового стажу), у 65 років (за наявності не менше 15 років страхового стажу).

Як повідомляли «ФАКТИ», в Україні планують змінити механізм нарахування пенсій, за яким для визначення пенсійних виплат будуть враховуватись два критерії — роки стажу та щомісячні страхові внески. Очікується, що нові правила будуть прийняті на початку 2025 року, а повне впровадження системи розпочнеться з 2026 року.

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