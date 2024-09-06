Червоні лінії: Іран зробив москві попередження

Новий реформаторський уряд Ірану застерігає росію від переходу на бік Азербайджану в прикордонній суперечці з Вірменією. Міністр закордонних справ країни Саїд Арагчі пішов на незвичайний крок і виступив із різкою заявою у бік росії, повідомляє The Guardian.

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«Регіональний світ, безпека та стабільність — це не просто перевага, а основа нашої національної безпеки. Будь-яка загроза з півночі, півдня, сходу або заходу територіальної цілісності наших сусідів або перекроювання кордонів є абсолютно неприйнятною та червоною лінією для Ірану», — заявив Арагчі.

Така реакція може означати, що нещодавно обраний уряд Тегерану готовий зайняти жорсткішу позицію щодо Москви.

Зазначається, що росія та Іран мають підписати нову угоду про стратегічне співробітництво, але її зміст все ще відкритий для обговорення, і в іранському уряді існує напруженість щодо дипломатичної ціни поглиблення такого військового союзу з росією, яка використовує безпілотники іранського виробництва проти мирних міст в Україні.

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В іранське МЗС викликали російського посла Олексія Дідова, щоб висловити своє невдоволення позицією росії. У Тегерані заявили, що через Москву створюється конфлікт на кордоні.

«Поведінка російських державних діячів була неприйнятною і явно суперечила їхній заяві про дружбу з Іраном», — заявив колишній головний командир Корпусу вартових Ісламської революції Мохсен Резаї.

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Зауваження Арагчі були явним натяком на рішення Москви підтримати заклик Азербайджану відкрити коридор зі сходу на захід через Вірменію на ексклав Нахічевань, що на заході Вірменії.

Іранський режим історично виступав проти зусиль Азербайджану та Туреччини щодо створення так званого Зангезурського коридору між Азербайджаном та Нахічеванською Автономною Республікою, оскільки такий коридор, що проходить через найпівденнішу провінцію Вірменії, може перекрити Тегерану доступ до Вірменії, а потім і до Європи.

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Колишній голова комісії з національної безпеки та зовнішньої політики парламенту Ірану Хешматолла Фалахатпішех попередив, що позиція Москви щодо Зангезурського коридору може бути запобіжною атакою путіна з метою запобігти можливості формування каналів зв'язку між новим урядом Ірану та США.

Водночас у ЄС ясно дали зрозуміти, що відносини між ЄС та Іраном навряд чи покращаться, якщо той продовжить постачати безпілотники та іншу зброю в росію, яку вони використовують проти України. Посол і постпред Ірану в ООН Амір Саїд Іравані зробив незвичайний крок, надіславши листа генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррішу, заявивши, що розмови про таку торгівлю є безпідставними. Представник ЄС Петер Стано заявив: «Якщо стане зрозумілим, що Іран надає більше військової допомоги для підтримки незаконних дій росії в Україні, Європейський Союз, безперечно, відреагує».

Раніше «ФАКТИ» писали, що Іран найближчим часом може надати росії балістичні ракети, якими кремлівський режим тероризує Україну.

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