Слідів від куль нема: оприлюднені перші результати розслідування падіння гелікоптера з президентом Ірану

Генеральний штаб збройних сил Ірану опублікував попередній звіт Верховного комітету з розслідування розмірів і причин аварії гелікоптера, на борту якого був президент Ібрагім Раїсі, якого називали «другом путіна». Про це повідомляє видання IRNA. Відомо, що на даний час зібрано значну частину інформації в різних спеціалізованих, технічних і загальних галузях, які можуть бути залучені до розслідування авіатрощі.

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«Вертоліт продовжив рух за запланованим маршрутом і не залишив наміченої траєкторії польоту. Приблизно за півтори хвилини до аварії вертольота пілот гелікоптера, який зазнав аварії, спілкувався з двома іншими вертольотами льотної групи. Слідів від куль або подібних випадків не спостерігалося в інших компонентах гелікоптера, що розбився. Вертоліт, що розбився, загорівся після зіткнення з висотою», — йдеться у звіті.

Там також зазначається, що через складність місцевості, туман і низьку температуру розвідувальна операція була продовжена й тривала всю ніч, а рано вранці понеділка за допомогою іранських безпілотників стало відоме точне місце аварії.

«У розмовах сторожової вежі з екіпажем підозрілих випадків не спостерігалося», — сповіщають експерти слідчої групи.

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Нагадаємо, гелікоптер Ібрагіма Раїсі зазнав аварії 19 травня недалеко від Джульфи, міста на кордоні з Азербайджаном. Це за 600 кілометрів на північний захід від столиці Тегерана. Президент Ірану літав в сусідній Азербайджан, щоб разом із лідером цієї країни Ільхамом Алієвим відкрити греблю. Під час аварії загинули президент Ірану Ібрагім Раїсі, міністр закордонних справ Хосейн Амір Абдоллахіян, губернатор іранської провінції Східний Азербайджан Малік Рахметі, а також аятола провінції Тебріз Алі Хашим.

Аналітики вже назвали можливі причини авіакатастрофи, в якій загинув Раїсі.

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Додамо, що після загибелі президента в Ірані почалася боротьба за владу.

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