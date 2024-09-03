Призведе до різкої ескалації у війні проти України: Іран готується передати росії сотні балістичних ракет

Іран найближчим часом може надати росії балістичні ракети, якими кремлівський режим тероризує Україну. Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на неназваних європейських чиновників. Вони не уточнили тип і масштаби можливих поставок, проте один зі співрозмовників висловив впевненість, що це може статися вже найближчими днями.

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США та їхні союзники по НАТО неодноразово застерігали Тегеран від такого кроку, вдаючись до дипломатичних зусиль, щоб запобігти цьому. На момент виходу публікації Рада національної безпеки при Білому домі, МЗС Ірану і його представництво при ООН не відповіли на запити Bloomberg про коментар.

Ця інформація з'явилася на тлі повідомлень Reuters, яке ще 9 серпня, з посиланням на джерела в європейських розвідслужбах, писало про плани Тегерана передати росії сотні балістичних ракет Fath-360. Десятки російських військових, за їхньою інформацією, вже проходять підготовку з їхнього використання в Ірані.

Представники США заявили, що такий крок може призвести до різкої ескалації у війні росії проти України та викликати нові санкції проти Ірану, що були обговорені союзниками, включно з можливими обмеженнями щодо іранської авіакомпанії Iran Air.

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Все це відбувається на тлі невиконання партнерами України своїх зобов’язань щодо постачання систем ППО для захисту української території та громадян.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що Служба безпеки встановила особу бригадного генерала Корпусу вартових Ісламської революції Ірану, який безпосередньо допомагав командуванню окупаційних військ росії проводити повітряні удари по Україні дронами.

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