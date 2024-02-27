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Як відреагує рф, не хвилює: Зеленський відвідає Вірменію

15:30 28 лютого 2024
Зеленський та Пашинян

Президент України Володимир Зеленський планує відвідати Вірменію, яка з 2022 року безкарно постачає підсанкційні товари росії, наступного тижня, повідомило вірменській службі Радіо Свобода дипломатичне джерело. Візит, найімовірніше, відбудеться 4 березня, сказало джерело, додавши, що в такому випадку Зеленський також відвідає Азербайджан.

Міністерство закордонних справ Вірменії відмовилося підтвердити або спростувати цю інформацію, заявивши лише, що інформує громадськість про візити іноземних лідерів «у належний час».

Тимчасовий повірений у справах України в Єревані Валерій Лобач також стримано висловився про можливість такої поїздки.

«Весна принесе до Вірменії позитивні події», — сказав він журналістам.

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Новини про можливий візит Зеленського з'явилися після нещодавніх візитів прем'єр-міністра Нікола Пашиняна до Німеччини та Франції, під час яких він посилив критику на адресу росії. Зокрема, Пашинян вперше засудив російське вторгнення в Україну, заявивши, що воно порушує декларацію від грудня 1991 року, в якій нові незалежні радянські республіки визнали кордони один одного радянських часів.

Законодавці, які представляють правлячу партію Пашиняна «Громадянський договір», дали більше ознак того, що український президент має бути в Єревані.

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«Зрештою, президент України є обраним лідером своєї країни, і так само, як і інші глави держав, може відвідати Вірменію, якщо немає якихось особливих перешкод», — сказав Бабкен Тунян в інтерв'ю вірменській службі Радіо Свобода.

«Нас не хвилює, як росія відреагує чи не відреагує на візит Зеленського», — сказав інший провладний депутат Гагік Мелконян.

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Додамо, що речник кремля дмитро пєсков заявив 19 лютого, що росія і Вірменія зараз мають «діаметрально протилежні погляди» на війну в Україні.

Раніше повідомлялося, що Пашинян запевнив членів Європарламенту у своєму бажанні співпрацювати з Азербайджаном.

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