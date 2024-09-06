Франція забила на 14-й секунді та програла вдома Італії: відеоогляди матчів Ліги націй

У п'ятницю, 6 вересня, в рамках Ліги націй, де напередодні Кріштіану Роналду встановив історичний рекорд, відбулося ще вісім поєдинків. При цьому рахунок у матчі грандів Франція — Італія на стадіоні «Парк де Пренс» у Парижі було відкрито вже на 14-й секунді зустрічі, коли свій дебютний м'яч у складі «триколірних» забив форвард «ПСЖ» Баркола. Найшвидший гол в історії турніру!

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Ліга націй. 1-й тур

Дивізіон А

Група 2

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Франція — Італія — 1:3 (Баркола, 1 — Дімарко, 30, Фраттезі, 51, Распадорі, 74).

Бельгія — Ізраїль — 3:1 (де Брюйне, 21, 53, з пенальті, Тілеманс 48 — Халайлі, 36).

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Дивізіон В

Група 2

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Казахстан — Норвегія — 0:0 .

Словенія — Австрія — 1:1 (Шешко, 16, з пенальті — Ляймер, 28).

Група 4

Ісландія — Чорногорія — 2:0 (Оскарссон, 39, Торстейнссон, 59).

Уельс — Туреччина — 0:0. На 63-й хвилині вилучено Йілмаза (Туреччина).

Дивізіон С

Група 2

Литва — Кіпр — 0:1 (Піттас, 34).

Косово — Румунія — 0:3 (Ман, 40, Марін, 51 з пенальті, 82). На 85-й хвилині вилучено Войводу (Косово).

У суботу, 7 вересня, у Лізі націй зіграють: дивізіон А, група 3 — Нідерланди — Боснія та Герцеговина, Німеччина — Угорщина; дивізіон В, група 1 — Україна — Албанія, Грузія — Чехія; група 2 — Ірландія — Англія, Греція — Фінляндія; дивізіон С, група 4 — Фарери — Північна Македонія, Вірменія — Латвія; дивізіон D, група 2 — Молдова — Мальта.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де дивитися у прямій трансляції матч Ліги націй Україна — Албанія.

Фото LaPresse

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