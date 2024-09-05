Де і коли дивитись онлайн Україна — Албанія: розклад трансляцій та прогноз на матч Ліги націй

У суботу, 7 вересня, збірна України з футболу, яка не зуміла на Євро-2024 вийти з групи, на стадіоні «Епет Арена» у столиці Чехії Празі стартує в дивізіоні В Ліги націй матчем проти команди Албанії (арбітр — Луїш Годіньо з Португалії).

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У колишні роки суперники зустрічалися один з одним шість разів, і албанцям жодного разу не вдалося обіграти нашу команду (п'ять поразок та нічия із загальною різницею м'ячів — 4:13): Албанія — Україна — 0:1 та Україна — Албанія — 1:0 у 1997-му, Албанія — Україна — 0:2 та Україна — Албанія — 2:2 у 2005-му, Албанія — Україна — 1:3 у 2016-му, а також Албанія — Україна — 1:4 у 2018-му.

Відеоогляд матчу Албанія — Україна — 1:4

У майбутньому протистоянні букмекери знову бачать фаворитом збірну України, яка не змогла піднятися до елітного дивізіону Ліги націй. Наприклад, контора Vbet ставки на перемогу команди Сергія Реброва приймає з коефіцієнтом 1,75, на нічию — 3,70, на виграш підопічних колишнього футболіста «Арсенала», «Барселони», «Манчестер Сіті» та збірної Бразилії Сільвіньо — 5,20.

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У прямому ефірі поєдинок Україна — Албанія на території нашої країни дивіться безплатно о 21:45 на регіональних каналах «Суспільне» («Суспільне: Київ», «Суспільне: Одеса», «Суспільне: Рівне» тощо). Також пряма трансляція із Праги запланована на медіа-сервісі MEGOGO.

Ліга націй. Дивізіон В. Група 1. 1-й тур

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7 вересня (субота)

Україна — Албанія 21:45 регіональні канали «Суспільного», MEGOGO

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Додамо, що ще в одному матчі у квартеті цього ж дня зіграють Грузія та Чехія.

Свій наступний поєдинок Ліги націй, яку 2022-го виграла Іспанія, збірна України проведе 10 вересня у Празі (на стадіоні «Фортуна Арена») проти чехів. На жаль, через травми у вересневих зустрічах «жовто-синім» не допоможуть захисник «Динамо» Денис Попов та новачок «Роми», форвард Артем Довбик.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що нападник збірної України Роман Яремчук перейшов до «Олімпіакоса».

Фото uaf.ua

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