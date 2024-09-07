Розклад виступів атлетів з України на Паралімпійських іграх-2024 7 вересня, медальний залік

У суботу, 7 вересня, на Паралімпійських іграх-2024 в Парижі, де напередодні український велогонщик Єгор Дементьєв став чотириразовим паралімпійським чемпіоном, відбудеться передостанній, 10-й, змагальний день (загалом буде розіграно 82 медалі).

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Участь у змаганнях візьмуть 18 вітчизняних пара спортсменів у плаванні, легкій атлетиці, настільному тенісі, дзюдо, паверліфтингу та веслуванні на байдарках і каное.

Нагадаємо, що в Україні змагання Паралімпійських ігор-2024 транслюють у прямому ефірі регіональні канали «Суспільного», телеканал «Суспільне Спорт» та сайт «Суспільне Спорт».

Розклад виступів українців на Паралімпіаді-2024 7 вересня

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10:35. Плавання. Ігор Німченко, чоловіки, 200 метрів комплексним плаванням.

10:59. Плавання. Анна Гонтар, жінки, 100 метрів на спині, клас S6.

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11:00. Настільний теніс. Марина Литовченко, жінки, півфінал, клас 6.

11:14. Спринт з веслування на байдарках. Микола Синюк, чоловіки, півфінал, клас KL2.

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11:24. Дзюдо. Олександр Назаренко, чоловіки, чвертьфінал, до 90 кг, клас J2.

11:25. Плавання. Юрій Шенгур, Євген Богодайко, чоловіки, 50 метрів батерфляєм, клас S7.



11:30. Дзюдо. Анастасія Гарник, жінки, чвертьфінал, до 70 кг, клас J1.

11:34. Легка атлетика. Іван Тетюхін, чоловіки, біг на 200 метрів, клас Т35.

11:35. Плавання. Вероніка Коржова, жінки, 50 метрів батерфляєм, клас S7.

11:38. Плавання. Дмитро Виноградець, чоловіки, 50 метрів на спині, клас S4.

11:43. Легка атлетика. Микола Райський, чоловіки, біг на 200 метрів, клас Т37.

11:47. Плавання. Ярослав Денисенко (на фото), чоловіки, 100 метрів батерфляєм, клас S12.

11:49.Спринт з веслування на байдарках. Наталія Лагутенко, жінки, півфінал, клас VL3.

11:54. Плавання. Катерина Ткачук, Марина Піддубна, жінки, 100 метрів вільним стилем, клас S11.

14:00. Настільний теніс. Віктор Дідух, чоловіки, фінал, клас 8.

14:35. Паверліфтинг. Юрій Бабинець, чоловіки, фінал, до 88 кг.

20:04. Плавання. Марина Вербова, жінки, 50 метрів на спині, клас S4.

Після дев’яти днів боротьби за нагороди Паралімпійських ігор, які продовжаться до 8 вересня, медалі здобули спортсмени з 83 країн. Медальний залік (за кількістю «золота») впевнено очолює Китай — 188 нагород (83 золоті, 64 срібні, 27 бронзова), за яким розташувалися Велика Британія — 100 (42−34−24), США — 86 (31−36−19), Нідерланди — 48 (24−14−10), Італія — 63 (20−13−30), Франція — 65 (17−24−24) та Бразилія — 70 (17−22−31). Україна з 67 нагородами (16−23−28) посідає 8-у позицію (за загальною кількістю нагород «жовто-сині» на 5-му місці).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українська легкоатлетка Оксана Зубковська стала п’ятиразовою чемпіонкою Паралімпійських ігор.

Фото IPC



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