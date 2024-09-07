Ігор Цвєтов випередив «нейтралів» і став дворазовим чемпіоном Паралімпіади-2024: результат виступів України на Іграх-2024 7 вересня

У суботу, 7 вересня, за підсумками передостаннього, 10-го, змагального дня Паралімпійських ігор у Парижі, де напередодні Україна здобула «золото» велогонщика Єгора Дементьєва, скарбничка нашої збірної поповнилася ще 12 медалями.

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Свою п'яту нагороду (і другу золоту!) приніс Україні плавець Андрій Трусов, який випередив із рекордом Європи всіх суперників на дистанції 50 метрів батерфляєм.

Дворазовим паралімпійським чемпіоном став легкоатлет Ігор Цвєтов (на фото), який із найкращим результатом сезону випередив «нейтральних» суперників і завоював «золото» у бігу на 200 метрів.

Золоту медаль у змаганні дзюдоїсток принесла Україні Анастасія Гарник, яка перемогла у фіналі вже на 30-й секунді бразилійку Еріку Зоагу.

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Почин Анастасії підтримав наш дзюдоїст Олександр Назаренко, який до розчарування публіки в «золотому» фіналі взяв гору над французом Геліосом Латчуманом.

Першу за вісім років медаль найвищого ґатунку здобув для національної команди в настільному тенісі Віктор Дідух, який у фінал сенсаційно узяв гору над титулованим китайцем Жао (3:2).

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Подвійний подіум додали до скарбнички збірної українські плавці Денис Остапченко та Сергій Паламарчук, які стали срібним та бронзовим призерами у запливі на 200 метрів вільним стилем у класі S3.

Четверту медаль у настільному тенісі принесла Україні Марина Литовченко, яка стала віцечемпіонкою Паралімпійських ігор у класі WS6.

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Збірна України у складі Євгенії Бреус, Олени Федоти-Ісаєвої та Наталії Морквич фінішувала на другій позиції у турнірі шпажисток, поступившись у фіналі китаянкам — 37:45.

«Бронзу» Ігор-2024 везе додому веслувальник Микола Синюк, який став третім у фіналі на 200-метрівці на байдарці-одиночці в класі KL2.

Бронзовим призером у паверліфтингу став у ваговій категорії до 88 кг Юрій Бабинець, який приніс Україні першу медаль у цьому виді спорту.

Слідом за «сріблом» Парижа-2024 бронзову нагороду змагань виборов плавець Ігор Німченко, який став третім на 200-метрівці «комплексом» у класі SM10.

За день до завершення змагань Україна із 79 нагородами (21 золота, 26 срібних, 32 бронзові) посідає у медальному заліку 7-е місце.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що плавець Ярослав Денисенко став дворазовим чемпіоном Паралімпійських ігор у Парижі.

Фото news. pn

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