Розклад виступів атлетів з України на Паралімпіаді в останній змагальний день 8 вересня, медальний залік



У неділю, 8 вересня, на Паралімпійських іграх-2024 в Парижі, де напередодні українські спортсмени здобули 5 золотих нагород, відбудеться останній, 11-й, змагальний день (загалом буде розіграно 15 медалей).

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Участь у змаганнях візьмуть четверо вітчизняних пара спортсменів у веслуванні на байдарках і каное та паверліфтингу.

Нагадаємо, що в Україні змагання Паралімпійських ігор-2024 транслюють у прямому ефірі регіональні канали «Суспільного», телеканал «Суспільне Спорт» та сайт «Суспільне Спорт».

Розклад виступів українців на Паралімпіаді-2024 8 вересня

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11:28. Веслування на байдарках і каное. Андрій Кривчун, каное-одиночка, 200 метрів, клас VL2, півфінал.

12:25. Веслування на байдарках і каное. Марина Мажула (на фото), байдарка-одиночка, 200 метрів, клас KL1, фінал.

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12:49. Веслування на байдарках і каное. Чоловіки, каное-одиночка, 200 метрів, клас VL2, фінал.

13:33. Веслування на байдарках і каное. Владислав Єпіфанов, каное-одиночка, 200 метрів, клас VL3, фінал.

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16:35. Паверліфтинг. Антон Крюков, понад 106 кг, фінал.

Церемонія закриття Паралімпійських ігор-2024 на «Стад де Франс» за участі Жан-Мішеля Жарра відбудеться о 21:00 і триватиме приблизно три години.

Після 10 днів боротьби за нагороди Паралімпійських ігор медалі здобули спортсмени з 85 країн. Медальний залік (за кількістю «золота») впевнено очолює Китай — 216 нагород (94 золоті, 73 срібні, 49 бронзових), за яким розташувалися Велика Британія — 120 (47−42−31), США — 102 (36−41−25), Нідерланди — 55 (26−17−12), Італія — 71 (24−15−32) та Бразилія — 86 (23−25−38). Україна з 79 нагородами (21−26−32) посідає 7-у позицію (за загальною кількістю нагород «жовто-сині» на 5-му місці).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українська легкоатлетка Оксана Зубковська стала п’ятиразовою чемпіонкою Паралімпійських ігор.

Фото IPC



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