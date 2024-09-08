В Україні триває загальна мобілізація. За неявку за повісткою, а також за неповідомлення про зміни персональних даних — ТЦК оштрафують військовозобов'язаного. Уникнути санкції можна, головне все зробити правильно і у визначений термін, пише Фокус.

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У Закарпатській області ТЦК та СП оштрафував військовозобов'язаного за те, що він своєчасно не повідомив про групу інвалідності. Після того, як МСЕК було встановлено 3 групу інвалідності, чоловік мав протягом 7 днів повідомити про це військкомам. Але, як опісля виклав військовозобов'язаний у позовному зверненні, зробити йому цього не вдалося через фізичну неспроможність. Утім, суду це «виправдання» не видалося достатньо переконливим. Тільки ось, згідно із законом, повідомити про групу інвалідності військовозобов'язаного повинні і представники МСЕК. Але в підсумку, штраф у 17 000 грн заплатить лише чоловік.

За словами юриста ГО «Юридична сотня» Юлії Засоби, відповідно до закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» та Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних і резервістів, затвердженого постановою КМУ від 30 грудня 2022 р. № 1487, якщо військовозобов'язаному встановили інвалідність або змінили групу інвалідності, повідомити ТЦК і СП протягом 7 днів зобов'язана МСЕК (медико-соціальна експертна комісія).

Водночас законом України «Про військовий обов'язок і військову службу» передбачено, що сам призовник, військовозобов'язаний або резервіст, особисто повинен протягом 7 днів повідомити ТЦК та СП, якщо в нього відбулися зміни:

• сімейного стану,

• місця проживання (перебування),

• номерів зв'язку,

• адреси електронної пошти,

• освіти,

• місця роботи,

• посади,

• стану здоров'я (у тому числі встановлення інвалідності або зміна групи інвалідності).

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Якщо військовозобов'язаний не повідомить ТЦК та СП у семиденний строк про зміни, у військкомату є підстави притягнути таку людину до адміністративної відповідальності за ст. 210 КУпАП. Під час воєнного стану йдеться про штраф у розмірі від 17 000 до 25 500 грн.

«Слід зазначити, що особа не притягається до адміністративної відповідальності, якщо ТЦК та СП можуть отримати персональні дані призовника, військовозобов'язаного, резервіста шляхом електронної взаємодії з іншими інформаційними системами, реєстрами, у тому числі публічними, базами даних, держателями яких є державні органи. Тобто, якщо ТЦК можуть затребувати в органу державної влади певну інформацію, щодо особи, у такому разі особу не можна притягнути до адміністративної відповідальності за неповідомлення таких відомостей», — пояснює Засоба.

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При цьому, за словами адвоката Олега Леонтьєва, оскільки закон зобов'язує і держоргани, і самого військовозобов'язаного повідомляти про зміни його персональних даних, краще особисто повідомити ТЦК про інформацію, яка впливає на отримання або скасування відстрочки.

«Я вважаю, що потрібно повідомляти самостійно. Але при цьому можна спробувати довести ТЦК, що держоргани повинні повідомляти про зміни сімейного стану, стану здоров'я та інше. Але за загальним правилом, краще повідомляти про ті дані, які впливають на відстрочку від мобілізації», — зазначає експерт.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно нардеп зробив скандальну заяву про роботу ТЦК.

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