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Шоу-бізнес

Кухар «засвітила» коханця, але не зізнається

19:54 8 вересня 2024
Катерина Кухар

Вже не перший місяць ходять чутки про те, що прима-балерина Катерина Кухар розлучилася з чоловіком Олександром Стояновим. Сама ж знаменитість не підтверджує, але і не спростовує їх. Натомість вона опублікувала у соцмережах ролик із відомим стилістом, який, ймовірно, є її новим коханим.

Так, Катерина показала у блозі відео, де з'явилася разом зі стилістом Олександром Левинським. Вона розповіла про свій літній відпочинок за кордоном і поділилася подіями останніх днів.

У ролику також є кадри, як балерина зустрічається із сином, бере участь у робочих зйомках і гуляє з Левинським.

На деяких кадрах вони тримаються за руки, проте Кухар не підтвердила, чи перебувають вони у романтичних стосунках.

«Після всіх подій цього тижня виникає бажання зануритися у приємні спогади про літо. Адже це було як маленьке життя — з перемогами й розчаруваннями, роботою й відпочинком, закоханістю, дітьми, друзями, прогулянками улюбленим містом і купою нових знайомств! У наш складний час усі ці речі цінуєш утричі більше», — поділилася прима-балерина.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно Катерина Кухар замилувала світлинами з сином-підлітком.

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