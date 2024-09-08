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У росії помер багаторічний ведучий КВК Олександр Масляков

20:02 8 вересня 2024
Олександр Масляков

В росії 8 вересня 2024 року помер путініст Олександр Масляков, який підтримував російську агресію проти України. Масляков вів програму «КВК» з 1964 року та був засновником творчого об'єднання «АміК». Про це повідомляється на офіційній сторінці «КВК».

«З глибоким жалем повідомляємо про те, що 8 вересня 2024 року помер Олександр Васильович Масляков. … З 1964 року він вів програму „КВК“», — йдеться у повідомленні.

За даними ЗМІ, Масляков мав неоперабельну пухлину легень. Її у нього знайшли 2022 року після перенесеного ковіду.

Як писали «ФАКТИ», Масляков повторно перехворів на коронавірусну хворобу на початку 2022 року.

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