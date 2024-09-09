Футболіст «Динамо» та збірної України вдруге став батьком

Футболіст київського «Динамо» Владислав Какбаєв, який дебютував у збірній України у матчі з албанцями (1:2), вдруге став батьком, повідомляє пресслужба столичного клубу в Instagram.

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У 29-річного півзахисника та його дружини Томи народилася друга дочка. Родина вже виховує 3-річну доньку Софію.

Нагадаємо, що до переходу до «Динамо» уродженець Одеси Кабаєв виступав за «Чорноморець» та «Зорю», а також молодіжну збірну України.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексфутболіст «Динамо» Віктор Циганков вперше став батьком.

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Фото Instagram

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