Звістка наздогнала в Лондоні: лідер збірної України Віктор Циганков уперше став батьком (відео)

У сім'ї півзахисника збірної України Віктора Циганкова, який взимку перейшов із київського «Динамо» до іспанської «Жирони», сталося поповнення.

Дружина футболіста Романа народила сина. Щасливі батьки поки що не виставляють напоказ новонародженого, як і не розкривають його імені. Про те, що у Віктора народився первісток, стало відомо з відео, розміщеного в телеграм-каналі Української асоціації футболу, коли тренерський штаб та партнери національної збірної, перебуваючи в Лондоні після матчу з «Брентфордом» (2:0), вітають новоспеченого батька, який не зміг особисто бути присутнім під час пологів, святковим тортом із написом «Вітаємо з появою сина».

Зазначимо, що до переходу до «Жирони» Циганков провів у першій частині сезону за київське «Динамо» 23 матчі в усіх турнірах та забив 9 м'ячів. В іспанській примері Віктор також встиг відкрити гольовий рахунок, забивши 3 м'ячі у 7 матчах за свій новий клуб.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що зірковий футболіст «Манчестер Сіті» Ілкай Гюндоган став батьком після голу в Лізі чемпіонів.

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