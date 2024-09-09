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Трагедія на дорозі: в ДТП загинув радник голови Мінстратегпрому разом із дружиною

9:54 9 вересня 2024
Ярослав Олійник

Олександр Камишин, відставку якого з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості України днями підтримала Верховна Рада, повідомив трагічну новину — 8 вересня у ДТП загинув член команди міністерства Ярослав Олійник (позивний Локі).

«Загинув Ярослав Олійник. Він же Локі. Один з перших членів оновленої команди Мінстратегпрому. Він доєднався до нас минулого літа прямо з лінії фронту. Відповідав за роботу з виробниками дронів. Досі не віриться», — повідомив він.

Прощання з Олійником відбудеться у вівторок, 10 вересня, о 12:00 у Михайлівському соборі в Києві.

Заступниця міністра Ганна Гвоздяр уточнила, що у ДТП загинула також дружина Олійника, Ніна. Вона додала, що Ярослав був важливою частиною команди та щирою людиною, яка присвятила своє життя боротьбі з ворогом.

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Про Ярослава Олійника відомо, що він доєднався до Збройних сил України у 2017 році, служив у підрозділі «Аеророзвідка» як оператор дронів. Брав участь у боях у Київській, Чернігівській та Харківській областях, де допомагав звільняти Куп'янськ, а також активно навчав нових операторів дронів.

Раніше на Харківщині у ДТП загинули волонтери — подружжя Виноградових — у той день Артур та Дарина мали відвезти подарунки дітям у селище Руська Лозова.

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Фото зі сторінки Олександра Камишина у соцмережах

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