Рада розглянула заяви міністрів про відставку: кого не змогли звільнити нардепи

Верховна Рада України звільнила Олександра Камишина з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. «За» проголосували 243 нардепи. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

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Він також повідомив, що Рада провалила звільнення Ірини Верещук з посади віцепрем’єр-міністра — міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. «За» проголосували всього 214 нардепів. Також депутати підтримали звільнення Ольги Стефанішиної з посади віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

За словами Гончаренка, не вистачило одного голосу для того, щоб звільнити голову Фонду Держмайна.

Пізніше Рада підтримала звільнення Руслана Стрільця з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів України.

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Згодом Рада також підтримала звільнення Дениса Малюськи з посади міністра юстиції України. А от питання звільнення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби на розгляд депутатів не виносилось.

Як писали «ФАКТИ», раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна має посилити деякі напрямки в уряді. За його словами, державні інститути мають бути налаштовані так, щоб Україна досягла всіх потрібних результатів.

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