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Україна

Збито 2 ракети та 6 ударних дронів: в Повітряних силах розповіли про роботу ППО вночі

9:51 9 вересня 2024
ЗРК

Для нічної атаки по Україні ворог використав 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 8 ударних безпілотників типу «Shahed». Пуски ракет та БПЛА здійснювалися з повітряного простору Курської області рф та окупованих територій Донеччини.

Про це розповіли в командуванні Повітряними силами ЗСУ.

В результаті протиповітряного бою українські сили ППО збили 2 керовані ракети Х-59/69 та 6 ударних БпЛА «Shahed». Ще 2 безпілотники були втрачені на території України, ймовірно, через вплив засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ). Одна з ракет Х-59/69 також не досягла цілі завдяки активній протидії ППО.

А в Генеральному штабі ЗСУ назвали втрати ворожої армії з початку широкомасштабного вторгнення та втрати зс рф за добу.

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Фото Генштабу ЗСУ

Матеріал «Чому операція на Курщині не змогла відволікти росію від наступу на Донеччині: думки експертів» читайте на нашому сайті.

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Фото зі сторінки командування Повітряними силами ЗСУ

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