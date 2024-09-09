На Львівщині автобус з військовими потрапив у ДТП, є загиблий та поранені

8 вересня у ДТП загинув загинув член команди Мінстратегпрому Ярослав Олійник (позивний Локі) з дружиною, а 9 вересня стало відомо про ще одну смертельну дорожньо-транспортру пригоду на Львівщині.

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Як повідомляють lviv.novyny.live, зіткнулися вантажівка та автобус з військовими. Наразі відомо про загиблого та поранених.

Зазначається, що наразі правоохоронці встановлюють обставини аварії. За попередніми даними, ДТП сталася о 03:30 на трасі Київ — Чоп в селі Дроговиж, Стрийського району, неподалік від готелю-ресторану «Максим».

Внаслідок зіткнення з вантажівкою водій автобуса загинув на місці, 12 військових отримали поранення.

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Наразі офіційної інформації або ж інших подробиць аварії немає. Водночас депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич пише, що, за попередньою інформацією, внаслідок ДТП «загинув один військовий, ще десятеро постраждалих».

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Нагадаємо, що раніше на Полтавщині у ДТП постраждали четверо військових — водій не справився з керуванням й машина врізалася у блок-пост

Фото — скріншот

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