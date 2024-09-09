«За одним сценарієм вже друге літо поспіль»: Мірошниченки про проблеми у сімʼї

Популярний телеведучий Тімур Мірошниченко та блогерка Інна Мірошниченко, які нещодавно усиновили другу дитину, зізналися, як складно дітям було проходити шлях адаптації. Про це Інна написала на своїй сторінці у соціальній мережі та виклала відео зі зйомок всією родиною у Києві. Серед красивої локації діти поводилися розкуто, й відчувається, що вони щасливі.

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«Друге літо поспіль ми проживаємо за одним сценарієм, — написала Інна. — Червень — бюрократичні перегони й боротьба за дитину. Липень-серпень — адаптація. І у вересні нарешті приходить те саме відчуття: ми ЩАСЛИВІ, ми на своєму шляху! Зафільмували нас такими, як є. Трохи божевільні, дуже гучні, в міру емоційні, але сповнені любові й радості.

Життя. Тут і зараз».

Мирошниченко з дітками

Красива та емоційна фотосесія викликала захоплення у підписників, які поділилися враженнями та подякували родині за їхні добрі серця.

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«Дивлячись на Марселя, видно, що дитина вже ваша вся — від маківки до п'яточок, — написали у коментарях. - Ангелінці просто потрібен час, і вона трохи старша, тому в пам'яті все життя до вас. Але любов, час і терпіння творять чудеса».

«Ви робите трохи щасливішими і нас, зовсім сторонніх людей», — зізналися підписники.

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«Найкращі батьки, як приклад для інших, — написали у відповідь. - Сімейні цінності передаєте діткам. Вони зростають в любові, порозумінні один з одним, теплоті, як вільні ангелочки».

«Іноді не віриться, що такі люди можуть існувати, — були вражені підписники. — Нехай Бог вас благословить! Як добре, що ви є! І що українці».

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Нагадаємо, популярний шоумен очікує на народження третьої дитини.

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