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«За одним сценарієм вже друге літо поспіль»: Мірошниченки про проблеми у сімʼї

15:01 9 вересня 2024
Тімур Мірошниченко із сином

Популярний телеведучий Тімур Мірошниченко та блогерка Інна Мірошниченко, які нещодавно усиновили другу дитину, зізналися, як складно дітям було проходити шлях адаптації. Про це Інна написала на своїй сторінці у соціальній мережі та виклала відео зі зйомок всією родиною у Києві. Серед красивої локації діти поводилися розкуто, й відчувається, що вони щасливі.

«Друге літо поспіль ми проживаємо за одним сценарієм, — написала Інна. — Червень — бюрократичні перегони й боротьба за дитину. Липень-серпень — адаптація. І у вересні нарешті приходить те саме відчуття: ми ЩАСЛИВІ, ми на своєму шляху! Зафільмували нас такими, як є. Трохи божевільні, дуже гучні, в міру емоційні, але сповнені любові й радості.
Життя. Тут і зараз».

Мирошниченко з дітками

Красива та емоційна фотосесія викликала захоплення у підписників, які поділилися враженнями та подякували родині за їхні добрі серця.

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«Дивлячись на Марселя, видно, що дитина вже ваша вся — від маківки до п'яточок, — написали у коментарях. - Ангелінці просто потрібен час, і вона трохи старша, тому в пам'яті все життя до вас. Але любов, час і терпіння творять чудеса».

«Ви робите трохи щасливішими і нас, зовсім сторонніх людей», — зізналися підписники.

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«Найкращі батьки, як приклад для інших, — написали у відповідь. - Сімейні цінності передаєте діткам. Вони зростають в любові, порозумінні один з одним, теплоті, як вільні ангелочки».

«Іноді не віриться, що такі люди можуть існувати, — були вражені підписники. — Нехай Бог вас благословить! Як добре, що ви є! І що українці».

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Нагадаємо, популярний шоумен очікує на народження третьої дитини.

Читайте також: «Я багато разів плакала»: Інна Мірошниченко про реакцію на усиновлення двох дітей

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«За одним сценарієм вже друге літо поспіль»: Мірошниченки про проблеми у сімʼї

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