«То диво»: відомий шоумен очікує народження третьої дитини
Популярний шоумен та телеведучий Володимир Остапчук повідомив, що його сімʼя очікує на поповнення. Дружина Володимира Катерина Полтавська вагітна. Про це ведучий написав на своїй сторінці у соціальній мережі та виклав чуттєве відео, на якому він разом з Катериною, в якої вже округлий живіт, готує вдома на кухні.
«Дитина Остапчуків скоро зʼявиться», — написав Володимир і отримав багато коментарів, в яких шанувальники привітали пару.
«Боже, вітаю вас», — написала Наталка Денисенко.
Поздоровили Остапчуків колишній Холостяк Іраклі Макацарія, блогерка Інна Мірошниченко та дизайнерка Катя Сільченко.
«Дуже ніжно і чуттєво розказали, щаслива за вас», — написали у коментарях.
«То диво, нехай ці всі моменти приносять задоволення», — побажали підписники.
Нагадаємо, Володимир вже має двох дітей від першого шлюбу з Оленою Войченко — 11-річну Емілію та 6-річного Евана. Пара оголосила про розлучення у 2021 році.
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