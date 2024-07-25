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Шоу-бізнес

«То диво»: відомий шоумен очікує народження третьої дитини

17:31 25 липня 2024
Володимир Остапчук з дружиною

Популярний шоумен та телеведучий Володимир Остапчук повідомив, що його сімʼя очікує на поповнення. Дружина Володимира Катерина Полтавська вагітна. Про це ведучий написав на своїй сторінці у соціальній мережі та виклав чуттєве відео, на якому він разом з Катериною, в якої вже округлий живіт, готує вдома на кухні.

«Дитина Остапчуків скоро зʼявиться», — написав Володимир і отримав багато коментарів, в яких шанувальники привітали пару.

Володимир Остапчук з дружиною

«Боже, вітаю вас», — написала Наталка Денисенко.

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Поздоровили Остапчуків колишній Холостяк Іраклі Макацарія, блогерка Інна Мірошниченко та дизайнерка Катя Сільченко.

«Дуже ніжно і чуттєво розказали, щаслива за вас», — написали у коментарях.

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«То диво, нехай ці всі моменти приносять задоволення», — побажали підписники.

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Нагадаємо, Володимир вже має двох дітей від першого шлюбу з Оленою Войченко — 11-річну Емілію та 6-річного Евана. Пара оголосила про розлучення у 2021 році.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що Володимир та Катерина облаштовують заміський будинок.

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