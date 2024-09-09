Перший успіх Франції та переможний гол Холанда: відеоогляди матчів Ліги націй

У понеділок, 9 вересня, у Лізі націй, де Україна вже встигла програти Албанії (1:2), відбулися ще вісім поєдинків 2-го туру у трьох дивізіонах.

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Ліга націй. 2-й тур

Дивізіон А

Група 2

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Ізраїль — Італія — 1:2 (Абу Фані, 90 — Фраттезі, 38, Кін, 62).

Франція — Бельгія — 2:0 (Коло-Муані, 30, Дембеле, 57).

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Становище команд: 1. Італія — 6 очок (різниця м'ячів — 5:2); 2. Франція — 3 (3:3); 3. Бельгія — 3 (3:3); 4. Ізраїль — 0 (2:5).

Дивізіон В

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Група 3

Норвегія — Австрія — 2:1 (Міре, 9, Холанд, 82 — Забітцер, 37).

Словенія — Казахстан — 3:0 (Шешко, 23, 28, 63).

Колишній головний тренер збірної росії Станіслав Черчесов зазнав першої поразки на посаді наставника команди Казахстану. «Відспівування» влаштував форвард «Лейпцига» Шешко, який оформив хет-трик.

Становище команд: 1. Словенія — 4 (4:1); 2. Норвегія — 4 (3:2); 3. Австрія — 1 (1:2); 4. Казахстан — 1 (0:3).

Група 4

Туреччина — Ісландія — 3:1 (Актюркоглу, 2, 52, 88 — Палссон, 37).

Чорногорія — Уельс — 1:2 (Цамай, 73 — Мур, 1, Вілсон, 3).

Становище команд: 1. Туреччина — 4 (3:1); 2. Уельс — 4 (2:1); 3. Ісландія — 3 (3:3); 4. Чорногорія — 0 (1:4).

Дивізіон С

Група 2

Кіпр — Косово — 0:4 (Мурікі, 9, з пенальті, 21, Ррахмані, 48, Деллова, 55).

Румунія — Литва — 3:1 (Міхейле, 5, Марін, 87, з пенальті, Мітріце, 90+2 — Кучіс, 34).

Становище команд: 1. Румунія — 6 (6:1); 2. Косово — 3 (4:3); 3. Кіпр — 3 (1:4); 4. Литва — 0 (1:4).

У вівторок, 10 вересня, у Лізі націй зіграють: дивізіон А, група 3 — Нідерланди — Німеччина, Угорщина — Боснія та Герцеговина; дивізіон В, група 1 — Чехія — Україна, Албанія — Грузія, група 2 — Англія — Фінляндія, Ірландія — Греція; дивізіон С — Латвія — Фарерські острови, Північна Македонія — Вірменія.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де дивитися в прямому ефірі матч Ліги націй Чехія — Україна.

Фото Photo News

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