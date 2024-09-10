Часу залишилось мало: як отримати кошти на придбання твердого палива

30 серпня була прийнята постанова Кабміну, відповідно до якої мешканці прифронтових територій можуть отримати одноразову грошову допомогу протягом опалювального сезону 2024/25 року на придбання твердого пічного побутового палива. Що потрібно знати про неї, аби скористатись, розповіли юристи «Юридичного порадника для ВПО», які раніше розповідали, у яких випадках у переселенців можуть забрати назад допомогу.

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«Одержувачами грошової допомоги на опалення є особи, які

фактично проживають у Сумській, Харківській, Херсонській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Чернігівській областях в 10-кілометровій зоні від державного кордону з рф або лінії зіткнення (на момент подачі заяви) та/або на територіях бойових дій, внесених до Переліку;

котрі проживають у житлових будинках, житлових приміщеннях (житлових кімнатах), які опалюються твердим пічним побутовим паливом;

не отримували будь-якої іншої допомогу на цей опалювальний сезон для закупівлі твердого пічного палива, крім допомоги з державного або місцевого бюджетів".

Грошова допомога виплачується за рахунок коштів міжнародних організацій та становить 21 000 гривень на одне домогосподарство за весь опалювальний сезон 2024/25 року.

Повнолітній член сім'ї (домогосподарства) може подати заяву як в паперовій, так і в електронній формі на адресу електронної пошти, визначену органом місцевого самоврядування.

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«Заяву необхідно подати до 16 вересня 2024 р.



Вона розглядається органом місцевого самоврядування протягом 3-ох робочих днів з дня, що настає за днем її надходження, а про прийняте рішення орган місцевого самоврядування інформує одержувача протягом 5-ти робочих днів з дати його прийняття у спосіб, зазначений у заяві".

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Раніше «ФАКТИ» писали, що допомога на дітей не залежить від сукупного доходу сім’ї.

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