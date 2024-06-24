У яких випадках у переселенців можуть забрати назад допомогу: юристи дали неочікувану відповідь

Часто виникають ситуації, коли внутрішньо переміщені особи отримають повідомлення про те, що повинні повертати помилково нараховану їм виплату допомоги на проживання ВПО. Чи справді це так — пояснили юристи «Юридичного порадника для ВПО», що раніше розповідали, як переселенцям з дітьми продовжити отримання виплат ще на пів року.

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«Купівля валюти на суму, що перевищує 100 тис грн, одним із членів сім'ї позбавляє права на отримання виплат всіх отримувачів допомоги з числа членів цієї сім'ї. Уповноважена особа зобов’язана протягом 14 календарних днів після виникнення змін, які впливають на визначення права на отримання допомоги, поінформувати про це засобами поштового/електронного зв’язку (за технічної можливості з накладенням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису) орган соціального захисту населення, уповноважену особу виконавчого органу сільської, селищної, міської ради або центр надання адміністративних послуг.

Тобто, законодавство зобов'язує внутрішньо переміщену особу інформувати про зміну в своєму, в тому числі, майновому становищі. Тому в цьому випадку вимога органу соцзахисту про повернення виплачених коштів є правомірною".

У разі неправомірної або повторної виплати отримувачу допомоги за певний період суми такої виплаченої допомоги повертаються отримувачем добровільно або за вимогою органу соціального захисту населення, додають юристи.

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«Орган соціального захисту населення з моменту виявлення факту надміру перерахованої (виплаченої) допомоги визначає обсяг неправомірно або повторно отриманих коштів та протягом 30 робочих днів повідомляє про це уповноваженій особі або отримувачу. У разі неповернення надміру виплачених коштів добровільно в установлені строки орган соціального захисту населення вирішує питання про їх стягнення в судовому порядку».

Раніше юристи пояснювали, у яких випадках переселенцям не варто відкривати ФОП.

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