Допомога на дітей не залежить від сукупного доходу сім’ї: юристи розвіяли міфи про виплати багатодітним

Допомога на дітей, які виховуються в багатодітних сім'ях, є однією з форм соціальної підтримки багатодітних сімей. Юристи роз’яснили найпоширеніші питання, які стосуються цього виду допомоги. Раніше юристи Юридичного порадника для ВПО розповідали, чи можуть переселенців позбавити виплат через купівлю авто.

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«Багатодітною є сім’я, в якій подружжя:

перебуває у шлюбі, разом проживає та виховує 3-х і більше дітей, у тому числі дітей кожного з подружжя,

або один батько / мати, який (яка) проживає разом з 3-ма і більше дітьми та самостійно їх виховує.

До складу багатодітної сім’ї включаються також діти, які навчаються за денною/дуальною формою навчання у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, після досягнення ними 18 р., але не довше, ніж до закінчення закладу освіти АБО досягнення 23 р."

На сьогоднішній день розмір допомоги складає 2100 гривень на одну дитину. Вона призначається на третю і кожну наступну дитину з місяця, в якому було подано заяву з усіма необхідними документами, та виплачується щомісяця по місяць досягнення дитиною 6 років включно. У разі, коли в сім’ї одночасно народилося двоє і більше дітей, внаслідок чого сім’я набула статусу багатодітної, виплата допомоги здійснюється на кожну таку дитину.

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«Тобто, багатодітній сім’ї з чотирма дітьми 15, 10, 7 і 3 років допомога буде виплачуватися лише на 3-річну дитину до досягнення нею 6 років. Якщо б у цьому прикладі вік дітей був іншим: 15, 10, 5 і 3 роки, то допомога б виплачувалася на дітей 5 та 3 років до досягнення ними 6 років».

За словами юристів, допомога надається одному з батьків дитини за умови постійного проживання разом з дитиною. На сьогодні відсутня можливість отримати послугу в електронній формі, наприклад, через «Дію». Водночас, оформити допомогу на дитину, яка виховується в багатодітній сім'ї можна в складі комплексної послуги «єМалятко». Допомога на дітей, що виховуються в багатодітних сім'ях, не залежить від сукупного доходу сім'ї.

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Раніше повідомлялося, що у Києві багатодітні сім'ї, які виховують трьох і більше дітей, отримують не лише пільги при оплаті комунальних послуг, але й фінансову допомогу. Стосується це і сімей переселенців.

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