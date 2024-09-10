Забудьте про раковину, бо буде біда: куди виливати олію після смаження

Деякі люди, бажаючи швидко позбутися проблеми з олією після смаження, вирішують вилити її в раковину або унітаз. Це категорична помилка, і в жодному разі не можна цього робити. Гаряча олія може обпекти нас, а також пошкодити сантехніку, пише zielona.interia.pl.

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Крім того, при виливанні в каналізацію жир твердне там або омилюється, утворюючи корок, який важко видаляється і перекриває трубу. Якщо ми виллємо олію в раковину або унітаз, ми ризикуємо їх забити. Такі відходи також можуть мати негативний вплив на водопровідну мережу.

Хоча, як ми вже згадували, олія може здатися сміттям, яке важко викинути, насправді спосіб її утилізації дуже простий. Відпрацьований жир, наприклад, реп’яхову, соняшникову олію або сало, найкраще злити в контейнер або пакет для змішаних відходів (чорний). Цей хитрий трюк заощадить багато часу й водночас подбає про довкілля.

Якщо на сковороді залишилося небагато жиру, ми можемо витерти його паперовим рушником і викинути у змішане сміття.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про прості способи швидко відмити витяжку на кухні.

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