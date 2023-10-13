Як швидко та ефективно позбутися накипу в чайнику: три простих способи

Чиста та затишна кухня — гордість кожної господині. Але щоб весь посуд та меблі постійно були чистими, необхідно докласти зусиль.

Зокрема, в чайнику періодично потрібно видаляти накип. Якщо цього не робити, то смак і якість води страждатимуть. Краще користуватись не покупною хімією, а народними методами, радять експерти.

Лимонна кислота допоможе зробити чайник майже новим. Потрібно насипати дві ложки продукту всередину посуду, залити водою і поставити на вогонь. Як тільки рідина закипить, плиту потрібно вимкнути. Суміш має залишатися у чайнику півтори-дві години. Після цього можна переходити до чищення кухонного інвентарю.

Звичайний столовий оцет теж ефективно бореться з проблемою. Для цього треба взяти 100 мл продукту на літр води, закип’ятити та залишити на годину. Потім воду слід злити, а залишки нальоту прибрати за допомогою губки. За потреби процедуру потрібно повторити.

Якщо після такого чищення турбує запах оцту, то потрібно помити чайник із використанням миючих засобів для посуду.

Прибрати наліт також можна за допомогою солодкого газованого напою. Для початку слід пляшку протримати у відкритому вигляді, щоб усі бульбашки газу вийшли. Потім напій треба залити у чайник і прокип’ятити. В кінці залишиться тільки вимити посуд від залишків накипу та газування.

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