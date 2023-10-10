Не тільки содою та господарським милом: прості способи швидко відмити витяжку на кухні

Потужна витяжка — це відмінний помічник будь-якої господині. Пристрій втягує сторонні запахи і жир, не дозволяючи їм осідати на поверхнях кухні. Однак чим краще працює витяжка — тим сильніше вона забруднюється. Досвідчені господарки поділилися порадами, як почистити витяжку за 5 хвилин без особливих зусиль, пише zhenskiy.kyiv.ua.

Як відмити витяжку на кухні від жиру содою

Виробники таких пристроїв кажуть, що найкраще мити витяжки слабким мильним розчином. На практиці такий метод не особливо ефективний, але його можна «посилити» всім знайомим продуктом. Технологія проста: налити в раковину або відро гарячу воду (чим вище її градус — тим краще); додати у воду ¼ склянки харчової соди і кілька крапель миючого засобу; занурити жировий фільтр в розчин і залишити на 10 хвилин.

По завершенні цього часу досить просто потерти деталь губкою, вимити теплою чистою водою, висушити, а потім поставити назад в витяжку. Якщо даний спосіб не допоміг — спробуйте прокип’ятити фільтр в такому розчині, а не просто замочити його.

Як прибрати жир з витяжки господарським милом

Ще один «бабусин» метод, який допоможе, якщо не хочете користуватися агресивною побутовою хімією. Вам потрібно:

• розігріти в ємності 2 — 2.5 л води;

• половинку бруска 72% господарського мила натерти на тертці і розчинити у воді;

• прибрати каструлю з плити, занурити в неї фільтр і залишити на 10−15 хвилин.

Після цього вам потрібно буде просто обполоснути фільтр теплою водою і потерти ганчіркою. До речі, цим же розчином можна вимити і саму витяжку — жир «відійде» прекрасно. Якщо вам хочеться зробити засіб ще більш ефективним, додайте в нього 1−2 ст. л соди.

Як відмити витяжку від жиру содою і оцтом

Столовий оцет також відмінно справляється з жиром на фільтрі витяжки. Метод його використання дуже простий — вам потрібно просто замочити брудну деталь в оцті на 10−15 хвилин. Сам корпус в цей час протріть ганчіркою, змоченою в зазначеному засобі.

В кінці прибирання потрібно ретельно вимити чистою водою всі деталі витяжки і її саму, а також провітрити приміщення — у оцту неймовірно їдкий запах, а вам не потрібно цим дихати. Для посилення ефекту можете додати в оцет 1−2 ст. л соди і в цьому розчині замочити фільтр.

Як почистити сітку витяжки від жиру лимоном

Продукт, який ви кладете в чай, можна використовувати і для чищення кухонного начиння — в тому числі, витяжки. Методика наступна:

• очистити від шкірки 1 лимон і розрізати його на половинки;

• м’якоттю натерти всі забруднені місця витяжки;

• залишити на 5−10 хвилин, а потім змити теплою водою.

Цього повинно вистачити, щоб повернути витяжці первісний вигляд кришталевої чистоти. Якщо ви бачите, що бруду і жиру занадто багато, то використовуйте лимонну кислоту — на 2 л води 3−4 пакетика. У такому розчині замочіть знімні деталі витяжки на ніч, а вранці вимийте теплою водою.

Як почистити витяжку в домашніх умовах безпечно

Якщо з чищенням фільтрів і решіток ми вже розібралися, то питання про те, як швидко очистити кухонну витяжку від жиру все одно залишилося актуальним. Досвідчені господині кажуть, що кращий засіб для миття такої кухонного начиння — це миючий для посуду або господарське мило. Категорично не можна використовувати засоби на основі спирту, хлорку, соду і кислоти — вони зіпсують зовнішній вигляд пристрою. Також під час прибирання не користуйтеся жорсткими щітками — вибирайте тільки м’які губки і ганчірки.

Раніше «ФАКТИ» писали про маленькі хитрощі, які можуть допомогти у непростій справі грандіозного збирання кухні.

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