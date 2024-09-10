Генпрокуратура встановила російського генерала, який наказав «бомбити» київський «Охматдит»

Російському генералу, командувачу військово-повітряними силами рф повідомлено про підозру в організації удару по дитячій лікарні «Охматдит» 8 липня.

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Це генерал-лейтенант зс рф, колишній командувач дальньої авіації Військово-повітряних сил Повітряно-космічних сил зс рф, нині командувач Військово-Повітряними силами рф — заступник Головнокомандувача Повітряно-космічними силами рф, повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, саме цей російський генерал 8 липня 2024 року наказав підпорядкованим йому підрозділам здійснити удар з використанням ракетоносця-бомбардувальника Ту-95МС крилатою ракетою Х-101 по приміщенню дитячої лікарні.

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Ракети такого типу використовують для ураження наземних цілей із заздалегідь відомими координатами.

На підставі зібраних доказів російському генералу повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 КК України).

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«Варто зазначити, що Міжнародний кримінальний суд вже розслідує провадження щодо цього офіцера та вже видав ордер на його арешт за обстріли енергетичної інфраструктури. Офіс Генпрокурора координує всі дії у цьому провадженні з Офісом прокурора МКС і розглядає різні можливості взаємодії, починаючи з надання матеріалів справи до передачі провадження», — зазначили в Офісі генпрокурора.

Нагадаємо, внаслідок удару росії по «Охмадиту» загинуло двоє цивільних людей — молода лікарка та дідусь маленької пацієнтки. Щонайменше 34 людини, серед яких 9 дітей, були травмовані. Загалом під час удару в приміщенні лікарні перебували понад 600 дітей. Руйнувань зазнали приміщення лікарні. Було знищено цінне медичне обладнання.

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