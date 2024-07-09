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На території «Охматдиту» в Києві завершені аварійно-рятувальні роботи (фото)

12:06 9 липня 2024
люди

В Києві рятувальники усю ніч розбирали завали на трьох локаціях. На цей час пошуково-рятувальні роботи на території дитячої лікарні «Охмадит», куди вчора влучила російська ракета, завершені.

Внаслідок атаки російських варварів в лікарні загинуло 2 людини, за медичною допомогою звернулося 32 поранених. Госпіталізовано з травмами 8 дітей.

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У Шевченківському районі, де вчора в результаті ракетної атаки, обвалився під'їзд будинку, рятувальники руйнують залишки будинку, щоб не було ще одного неконтрольованого обвалу, повідомили у ДСНС.

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Вранці з-під уламків дістали тіло хлопчика, потім тіла ще трьох жінок.

«Загалом уже 11 загиблих мешканців цього будинку. Пошуково-рятувальна операція триває», — повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Загалом станом на зараз у Києві внаслідок російських ударів 8 липня загинуло 29 людей, серед яких 4 дитини, та 117 людей постраждало, з них — 10 дітей. Пошкоджено понад 100 будинків.

У Кривому Розі, який теж 8 липня був атакований росіянами, 28 поранених перебувають у лікарнях, повідомив голова Ради оборони міста Вілкул. Серед них один — дуже тяжкий, сім — тяжкі, 18 — середньої тяжкості. У двох пацієнтів стан задовільний.

Нагадаємо у Кривому Розі від російської ракети загинуло 11 людей.

Сьогодні, 9 липня, у Києві та Кривому Розі день жалоби за загиблими.

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