Осінь-2024 буде складною для трьох знаків зодіаку: астрологи розповіли, до чого готуватися

Як відомо, на початку осені можна буде спостерігати унікальне астрономічне явище — місячне затемнення. Тому знавці зірок зазначають, що вересень буде дуже непростим і багатим на події.

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А для деяких представників зодіакального кола всі осінні місяці будуть трохи турбулентними, з бурхливими подіями та непорозумінням, вважають астрологи сайту Ukr.Media.

На кого чекають зміни в особистому житті, у кар'єрі й інших сферах, та як люди впораються з проблемами?

Лев

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Ми анітрохи не сумніваємось у тому, що ви чудово прожили це літо. Безліч приємних моментів, проведених у компанії близьких, яскраві подорожі, які залишили слід у вашій пам'яті, і величезні амбіції, які вам вдалося реалізувати, зробили ці 92 дні яскравими та незабутніми. Але що щодо вашого внутрішнього стану? Ви вже відчуваєте, що у вас зовсім не лишилося сил?

Ми не нагнітаємо, але радимо все ж таки не ігнорувати ці сигнали і дати собі час трохи відпочити, щоб нарешті визначитися з істинними пріоритетами. Проаналізуйте, що для вас має найбільш цінне значення на сьогодні і чого хотілося б досягти в найближчому майбутньому. Пам'ятайте, що якщо ви йтимете проти своєї волі і хаотично намагатиметеся всидіти на двох стільцях, то нічого хорошого з цього не вийде, інформує

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Стрілець

Постійний рух рано чи пізно може поставити ваше життя на паузу і далеко не з вашої волі. Рано чи пізно організм може дати збій і ви будете змушені сповільнитись, щоб оцінити реальний стан справ. Втекти від свого істинного «я» не вдасться.

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Не треба вдавати, що у вас все гаразд, якщо на душі шкребуть кішки. Зупиніться та подумайте, що приносить вам задоволення і чому вам слід вибрати ту чи іншу траєкторію для подальшого руху. Приділіть час зустрічам із друзями, почитайте цікаву літературу та просто відпочиньте. Пам'ятайте, якщо вам не вдається самостійно розставити крапки над i, то на допомогу завжди можуть прийти фахівці.

Риби

З початком осені у Риб поступово починає знижуватися самооцінка. Можливо, ви стали більше звертати увагу на свої недоліки і зовсім забули про переваги. Адже їх точно не вдасться перерахувати на пальцях! Ймовірно, виною тому може бути мимовільне порівняння себе з оточенням. Але ж ви пам'ятаєте, що це абсолютно порожнє заняття, яке марно розтрачує ваш ресурс?

Відмовтеся від цієї згубної звички і припиніть принижувати себе. Пам'ятайте, що ви індивідуальні та амбітні. Влаштуйте собі детокс-тиждень, відмовившись від використання соціальних мереж. Можливо, після відведеного терміну вам зовсім не захочеться повертатися в іншу реальність, де всі носять маски, і ви нарешті почнете жити своє найкраще життя на повну силу?

Про те, на які п'ять знаків зодіаку чекає удача на тижні 9 — 15 вересня, читайте у гороскопі на сайті «ФАКТІВ».

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