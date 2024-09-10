Україна U21 перемогла в гостях Північну Ірландію та забезпечила собі путівку на Євро-2025: відеоогляд матчу

У вівторок, 10 вересня, молодіжна збірна України з футболу (U21), яка виграла до візиту на острів сім із семи поєдинків (в останньому у Сербії — 2:1), провела на стадіоні «Шоуграндс» у Балліміні черговий матч відбору Євро-2025 проти однолітків із Північної Ірландії.

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Молодіжний Євро-2025. Кваліфікація. Група F

Північна Ірландія U21 — Україна U21 — 1:2

Україна: Нещерет, Крупський, Салюк, Батагов, Смоляков (Роман, 85), Варфоломєєв (Рубчинський, 55), Очеретько, Ярмолюк (Мельниченко, 72), Брагару, Волошин (Квасниця, 85), Краснопір (Горбач, 72).

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Голи: Аллен (80, з пенальті) — Волошин (10), Брагару (30).

На 80-й хвилині вилучено Батагова (Україна).

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Підопічні іспанця Унаї Мельгоси не стали повторювати помилок англійців, які кілька днів тому примудрилися втратити очки на полі Північної Ірландії (0:0), і вже у першому таймі зусиллями футболістів «Динамо» Волошина та Брагару забезпечили собі комфортну перевагу в рахунку — 2:0.

Хоча кінцівка поєдинку, яку гості догравали вдесятьох, вийшла для «жовто-синіх» дуже нервовою — вилучення з поля Батагова, реалізований Аленном пенальті. Але переможний рахунок наші хлопці все ж таки втримали!

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Тепер, щоб фінішувати у групі на першому місці, підопічним Унаї Мельгоси потрібно в останніх двох зустрічах здобути одну перемогу або просто відібрати очки на полі англійців. Втім, навіть у разі двох невдач «жовто-сині» (з шістьма втраченими очками) точно стануть однією з трьох найкращих команд, серед тих, що посіли в групах другі місця, і вийдуть у фінальну частину чемпіонату Європи.

Цього ж дня у групі було зіграно ще один поєдинок Азербайджан — Сербія — 0:2.

Становище команд у групі F: 1. Україна — 24 очки (8 матчів); 2. Англія — 19 (8); 3. Сербія — 13 (9); 4. Північна Ірландія — 7 (8); 5. Люксембург — 7 (9); 6. Азербайджан — 3 (8).

У поєдинках, що залишилися, у квартеті F зіграють: Англія — Україна (11 жовтня), Північна Ірландія — Азербайджан (12 жовтня), Сербія — Україна, Люксембург — Північна Ірландія, Англія — Азербайджан (15 жовтня).

Додамо, що у фінальну частину Євро-2025 вийдуть безпосередньо дев'ять переможців груп, а також три збірні з найкращими показниками з тих, хто посяде другі місця. Інші шість володарів других місць розіграють між собою ще три путівки до Словаччини.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що молодіжна збірна України сенсаційно перемогла Англію.

Фото uaf.ua

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