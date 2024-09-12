Кохання захопить зненацька: вересневе місячне затемнення допоможе трьом знакам зодіаку зустріти свою долю

Місячне затемнення 18 вересня у знаку Риби може привнести позитивні зміни у життя трьох знаків зодіаку, які будуть пов'язані з особистим життям.

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Оскільки знак Риби керує почуттями та любов'ю у її божественному розумінні, затемнення 18 вересня накриє багатьох, особливо якщо у березні 2024 року у когось починалися стосунки. Втім, будуть і ті, хто зустріне нову людину ніби тому, що «дозрів» до цього через непрості душевні трансформації у 2024 році, інформує Ukr.Media.

Діва

Затемнення відбувається у вашому секторі відносин, тому ви можете побачити почуття інших людей стосовно вас. Ініціатива буде не за вами, а швидше за все прийде ззовні. Партнер буде старшим за вас, причому мінімум на 7 років, оскільки Сатурн у момент затемнення буде перебувати у поєднанні з Місяцем, а це зазвичай «приносить» прихід зрілих особистостей у наше життя.

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Будьте впевнені, що кармічно ця людина була спеціально послана Всесвіту, її завдання — сфокусувати вас на особистісному зростанні. Чекайте, що в його словах буде відображено те, що вам давно варто було б почути. А саме — дозвольте собі пірнути в такі почуття, які ви старанно уникали. Зазначимо, що в затемнення ви можете відчувати свою вразливість, тому простіше буде аналізувати слова і вчинки людини, якщо поки ви не готові до кроків у відповідь.

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Скорпіон

Затемнення відбувається в секторі кохання, але у разі впливу Сатурна може накладати якісь непрості зобов'язання на ваш союз. Наприклад, ваш партнер може бути невільним, або вимагатиме від вас виконання тієї ролі, яка для вас приємна, але непроста. Наприклад, він може заговорити про народження дитини, а ви поки що до цього не готові.

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Для вас важливо усвідомити, що 18 вересня лише «перша ластівка» тих змін, які відбуватимуться у вашій сфері кохання. Навесні 2025 року від змін буде складно піти — вони накриють вас із головою, тому спостерігайте, що станеться зараз. Ця ситуація розвиватиметься!

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Рак

Затемнення відбувається у вашому секторі віри, світогляду, релігії та розширення свідомості. Але в ньому бере участь Сатурн — управитель вашого сектору шлюбу. Це означає, що у ваше життя може прийти людина з іншої країни, а може, завдяки навчанню. Будьте впевнені, що вона стане для вас наставником і, навіть якщо ваш роман не отримає серйозного продовження, після цього кохання ви змінитеся назавжди!

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Фото Pixabay

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