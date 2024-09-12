У триразового олімпійського чемпіона вкрали усі медалі Ігор (фото)

Знаменитий австралійський веслувальник, триразовий олімпійський чемпіон Дрю Джинн втратив чотири свої медалі Ігор, які викрали з його автомобіля, повідомляє CNN. Раніше жертвою пограбування став олімпійський чемпіон з біатлону.

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За інформацією поліції Мельбурна, нагороди 49-річного спортсмена (три золоті та одна срібна), які він хотів показати під час виступу перед школярами, вкрали з багажника його припаркованого Land Rover. Крім того, під час пограбування Джинн втратив камеру GoPro, навушники та гідрокостюм.

«Вони мають велику цінність для сім'ї та друзів… Але їх не можна застрахувати», — заявив Дрю Джинн, висловивши сподівання, що медалі не будуть продані, а повернуться до свого законного власника.

Вкрадені медалі Дрю Джинна

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До речі, поліції вже вдалося заарештувати зловмисника (ним виявився 47-річний мешканець Віндзора), але нагороди титулованого спортсмена досі не знайдено.

Додамо, що Дрю Джинн — олімпійський чемпіон Атланти-1996, Афін-2004 та Пекіна-2008, а також срібний призер Лондона-2012. Крім того, австралієць — шестиразовий чемпіон світу з веслування, а також володар одного «срібла» та двох «бронз» світових першостей. У 2018 році Джин був включений до Зали слави спорту Австралії.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що олімпійській чемпіонці з росії повернули вкрадені медалі.

Фото АР

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