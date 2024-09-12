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Події

Збила жінок автомобілем і проїхалася по них: момент жахливої ДТП на Полтавщині потрапив на відео

17:29 12 вересня 2024
ДТП

На Полтавщині, де минулого року авто ЗСУ протаранило блокпост, внаслідок ДТП загинула жінка, ще одна була травмована. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Полтавській області.

«Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди у селищі Машівка одна жінка загинула та одна тяжко травмована. Причетній до ДТП водійці автомобіля Сhevrolet повідомлено про підозру та судом обрано запобіжний захід — домашній арешт в нічний час доби строком на 60 діб. Нагадаємо, автомобільна аварія сталася 7 вересня близько 10:00 у селищі Машівка Полтавського району. Унаслідок ДТП одна пішохідка від отриманих травм померла на місці, інша — доправлена до лікарні для надання медичної допомоги», — йдеться у повідомленні.

Як повідомляє Telegram-канал «Труха Україна», водійка, що задавила двох жінок, декілька разів проїхалась по них. Підписники Telegram-каналу повідомляють, що жінки були сестрами та приїхали скупитися на похорон, бо у однієї з них загинув на війні чоловік.

Як писали «ФАКТИ», днями на Львівщині автобус з військовими потрапив у ДТП. Є загиблий та поранені.

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