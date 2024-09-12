«Очікуємо на реакцію світу»: росіяни обстріляли в Чорному морі судно із зерном для Єгипту (фото)

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. Сьогодні був обстріляний вантаж пшениці для Єгипту. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Сьогоднішній удар у Чорному морі — по звичайному цивільному судну одразу після виходу з українських територіальних вод. За попередніми даними, на щастя, обійшлося без людських втрат. Україна є одним із ключових глобальних донорів продовольчої безпеки. Від нормальної та безперешкодної роботи нашого експортного продовольчого коридору залежить внутрішня стабільність і життя десятків країн у різних частинах світу. Критичним є наше постачання продовольства до країн Африки та регіону Близького Сходу. Ми й надалі робитимемо все для захисту наших портів, нашого Чорного моря і постачання продовольства на глобальний ринок. Це справжній пріоритет для України — захист життя, і так само це має бути пріоритетом для кожної країни. Очікуємо на реакцію світу. Пшениця та продовольча безпека ніколи не мають бути мішенню для ракет», — написав глава держави.

ВІДЕО ДНЯ

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Як писали «ФАКТИ», росіяни також обстріляли машини Червоного Хреста на Донеччині. Є вбиті та поранені.

РЕКЛАМА

293

Читайте нас у Facebook