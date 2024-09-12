Росіяни обстріляли машини Червоного Хреста на Донеччині: є вбиті та поранені (фото)

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. Окупанти завдали удару по гуманітарній місії Червоного Хреста — розпочато розслідування за фактом загибелі трьох та поранення двох її співробітників. Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.

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«12 вересня 2024 року російська армія вчинила черговий воєнний злочин на Донеччині. Війська держави-агресора, ймовірно, зі ствольної артилерії завдали удару по автомобілях Міжнародного Комітету Червоного Хреста у с. Віролюбівка Костянтинівської МТГ. Співробітники МКЧХ прибули до населеного пункту для видачі місцевим жителям паливних брикетів для обігріву домівок. На момент обстрілу вони саме розвантажували доставлену допомогу. Внаслідок атаки на місці загинули чоловіки віком 40, 41 та 48 років. Двоє їх 35 та 41-річних колег зазнали осколкових поранень й мінно-вибухових травм. Їх доставлено до медичного закладу. Один з постраждалих наразі перебуває у важкому стані», — йдеться у повідомленні.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

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Президент України Володимир Зеленський назвав цю подію ще одним злочином війни.

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«Ще один російський злочин війни. Сьогодні окупант завдав удару по машинах гуманітарної місії Міжнародного комітету Червоного Хреста на Донеччині. Станом на зараз відомо про двох поранених — їм надається вся необхідна допомога. На жаль, три людини були вбиті цим російським ударом. Мої співчуття рідним та близьким. У цій війні все абсолютно очевидно: Росія несе зло, Україна захищає життя. І якщо хтось хоче чути „обидві сторони“, то в Росії це сприймають лише як дозвіл убивати далі. Світ повинен реагувати жорстко й принципово. Не можна залишатися байдужим — і країнам, і міжнародним організаціям. Тільки разом світ може змусити Росію припинити цей терор і змусити Москву шукати миру», — написав він.

Як писали «ФАКТИ», у ніч проти 12 вересня 2024 року радіотехнічними військами Повітряних Сил було виявлено та здійснено супровід 69-ти засобів повітряного нападу противника, у тому числі дронів-камікадзе, які атакували Конотоп на Сумщині.

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