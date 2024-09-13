Klavdia Petrivna йому не сестра: стало відомо, які стосунки між співачкою та OSTY

Коли виконавиця Klavdia Petrivna виконала разом з OSTY композицію «Не лякай», багато хто зі слухачів були вражені дуетом і говорили, що пісня гарна, чуттєва і дуже жаль, що між братом і сестрою не може бути справжнього кохання.

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Адже коли відомий блогер кілька місяців тому розповідав про Соломію Опришко, він заявив, що OSTY — її рідний брат. Тому багато шанувальників «пробачили» юнаку дует з Машою Кондратенко, адже та не «вкрала» партнера у Klavdia Petrivna, а всього лише заспівала з її братом.

Але після того, як пісня «Не лякай» вирвалась в топ чартів найпопулярніших стримінгових сервісів, і її стали «заслухувати до дір», стало з'являтися багато інсайдерів, які стверджують, що дуже добре знають і Ості, і Соломію.

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Видання OBOZ.UA поспілкувалося з одним з них, і той спростував всі теорії про романтичні стосунки між артистами.

«Одногрупники, друзі. На цьому все», — зазначив він

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Виявляється, Соломія Опришко та OSTY разом навчалися у Дрогобицькому музичному коледжі імені Василя Барвінського. І їх пов'язують дружні стосунки, які тривають доволі давно.

Цікаво, що саме OSTY першим дав шанувальникам підказку, хто приховується під образом Клавдії Петрівни. Він показав фрагмент пісні, де видно світле волосся Соломії Опришко. Після цього у багатьох шанувальниць OSTY з'явилась нова надія на серце співака — адже він не брат і не наречений Соломії. А дівчина трохи старша за нього, тому між ними навряд чи може бути що серйозне. Так що можна діяти! Тому можна прогнозувати, що концерти юнака тепер будуть збирати ще більше відвідувачів.

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Нагадаємо, нещодавно у мережі бурхливо обговорювали поцілунок Klavdia Petrivna з Машею Кондратенко.

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